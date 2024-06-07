Остапа Ступку покарав суд на вчинення ДТП — деталі

Український актор Остап Ступка. Фото: facebook.com/iryna.trukhachova

Український актор Дмитро Ступка розповів про рішення суду щодо ДТП, яку спричинив його батько — відомий артист Остап Ступка. Він досі дуже засмучений через трагедію, яка сталася.

Про це він розповів в інтерв'ю oboz.ua.

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Син відомого акторка Дмитро Ступка розповів про рішення суду у скандальній справі.

"Що він мені розповідав? Що дуже прикро, що таке сталося. Але ніхто від такого не застрахований. Він з товаришами того дня проводили благодійний творчий вечір, збирали гроші для військового госпіталю. Всі подробиці того, що сталося, мені достеменно не відомі, але знаю від тата, що дорога того вечора була дуже слизька", — розповів Дмитро.

ДТП за участі Остапа Ступки. Фото: Київська міська прокуратура

Остап Ступка зробив висновки та відповідно до закону відшкодував усі збитки, які наніс постраждалому.

"Якщо не помиляюся, всі питання з постраждалим у ДТП вирішені — сплачено гроші і за лікування, і за автівку, яка була пошкоджена. Щодо тата, думаю, це для нього великий урок, і впевнений, що ніколи більше не повториться. Буде більш обачним, обережним. Добре, що всі цілі та здорові. А залізо я взагалі не рахую — то дурниця", — зізнався син Ступки.

ДТП за участі Остапа Ступки. Фото: Київська міська прокуратура

Нині його батько активно працює та отримує видатні нагороди за свої ролі в театрі та кіно.

До того ж Дмитро Ступка зазначив, що нині батько продовжує розвивати свою акторську кар'єру та отримує нагороди за свої ролі.

"Зараз тато продовжує працювати, грає вистави. Роботи зараз у нього через війну не так багато, як раніше, але все нормально. Він нещодавно ще одну "Київську пектораль" отримав за роль", — додав син зірки.

Український актор Остап Ступка. Фото: УНІАН

Остап Ступка в алкогольному сп'янінні потрапив у ДТП у квітні 2023 року. Він протаранив припарковану машину, в якій перебував чоловік. Внаслідок зіткнення водій дістав численні травми. В листопаді минулого року суд призначив покарання актору Ступці у вигляді обмеження волі на 3 роки з позбавленням права керування на 8 років.

Нагадаємо, колишня дружина Дмитра Ступки знялась у відвертій фотосесії. Також актор показував, як святкував новорічні свята з новою дівчиною.