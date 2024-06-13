Сын Повалий оправдывает россиян и считает виновными в войне украинцев.

Музыкант Денис Повалий с мамой Таисией. Фото: instagram/denis.povaliy

Сын певицы-предательницы Таисии Повалий Денис шокировал очередным пророссийским бредом. Он обвинил украинцев и АТО в начале войны, а также пренебрежительно высказался о погибшей военнослужащей с позывным "Ялтой".

Пропагандистскими мыслями поделился в своем Instagram.

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Певица Таисия Повалий изменила Украине и сбежала в Москву, где продвигает российскую пропаганду. На эту же тропинку встал и ее сын Денис Повалий. К слову, в социальных сетях подписан "украинский певец и автор песен".

Он поделился скандальным видео из Одессы, на котором потасовка работников "скорой" и ТЦК. Для себя он это объяснил "пацифистским" видением мира.

Сторез Дениса Повалий. Фото: instagram.com/denis.povaliy

Затем "украинский" музыкант решил оправдать преступления россиян. Он считает, что Россия вторглась в Украину из-за того, что украинцы встали на защиту страны во время нападения на Донбасс в 2014 году.

"Чем таким человек должен государству, что еще и должен не только умирать за него, но и идти убивать? Только не надо здесь о "придут насиловать ваших женщин". Не на ровном же месте пришли, а после восьми лет АТО", — написал Повалий.

Сторез Дениса Повалия. Фото: instagram.com/denis.povaliy

Напоследок сын путинистки спустился на нравственное "дно" и пренебрежительно высказался о смерти военнослужащей и известной стилистки Шуры Рязанцевой. Она недавно скончалась в госпитале от сердечной недостаточности. Однако пропагандист не считает, что ее убили россияне. По его словам, она самостоятельно выбрала себе такую судьбу.

"Вот человек пошел на риск по собственному желанию и погиб. Если у людей нет таких убеждений, справедливо ли гнать их на фронт?" — написал Денис.

Сторез Дениса Повалия. Фото: instagram.com/denis.povaliy

В начале полномасштабной войны Денис Повалий уехал из Украины в Испанию. Живёт на вилле родителей. Сначала он выступал против войны и даже осуждал позицию мамы — переехавшей в Москву певицы Таисии Повалий, получившей российский паспорт и работающей на Кремль. Впрочем, в начале 2023 года он "переобулся" и заявил - российское вторжение "искусственно спровоцировано".

Напомним, Таисия Повалий украла платье у известного украинского дизайнера Андре Тана. Также певица благодарила оккупантов за спасение от Украины.