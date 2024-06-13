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Син путіністки Таїсії Повалій зневажливо висловився про загиблу Шуру "Ялту" Рязанцеву

13 червня 2024 20:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Син Повалій виправдовує росіян та вважає винними у війні українців — фото
Музикант Денис Повалій з мамою співачкою Таїсією. Фото: instagram/denis.povaliy
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Син співачки-зрадниці Таїсії Повалій Денис шокував черговою проросійською маячнею. Він звинуватив українців та АТО в початку війни, а також зневажливо висловився про загиблу військовослужбовицю з позивним "Ялта". 

Пропагандистськими думками поділився у своєму Instagram.

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Син Повалій виправдовує росіян та вважає винними у війні українців

Співачка Таїсія Повалій зрадила Україну і втекла до Москви, де просуває російську пропаганду. На цю ж стежку став і її син Денис Повалій. До слова, в соціальних мережах підписаний, к "український співак і автор пісень". 

Він поділився скандальним відео з Одеси, на якому бійка працівників "швидкої" і ТЦК. Для себе він це пояснив "пацифістським" баченням світу.

Сторіз Дениса Повалій. Фото: instagram.com/denis.povaliy
Сторіз Дениса Повалій. Фото: instagram.com/denis.povaliy

Опісля "український" музикант вирішив виправдати злочини росіян. Він вважає, що Росія вторглася в Україну через те, що українці стали на захист країни під час нападу на Донбас у 2014 році. 

"Чим таким людина завинила державі, що ще й має не лише вмирати за неї, а і йти вбивати? Тільки не треба тут про "прийдуть ґвалтувати ваших жінок". Не на рівному ж місці прийшли, а після восьми років АТО", — написав Повалій.

Сторіз Дениса Повалій. Фото: instagram.com/denis.povaliy
Сторіз Дениса Повалій. Фото: instagram.com/denis.povaliy

Наостанок син путіністки спустився на моральне "дно" і зневажливо висловився про смерть військовослужбовиці й відомої стилістки Шури Рязанцевої. Вона нещодавно померла в госпіталі від серцевої недостатності. Однак, пропагандист не вважає, що її вбили росіяни. За його словами вона самостійно обрала собі таку долю.

"От людина пішла на ризик за власним бажанням і загинула. Якщо у людей нема таких переконань, чи справедливо гнати їх на фронт?" — написав Денис.

Сторіз Дениса Повалій. Фото: instagram.com/denis.povaliy
Сторіз Дениса Повалій. Фото: instagram.com/denis.povaliy

На початку повномасштабної війни Денис Повалій виїхав з України до Іспанії. Живе на віллі батьків-путіністів. Спочатку він виступав проти війни та навіть засуджував позицію мами — співачки Таїсії Повалій, яка переїхала до Москви, отримала російський паспорт і працює на Кремль. Втім, на початку 2023 року він "перевзувся" і заявив — російське вторгнення "штучно спровоковане".

Нагадаємо, Таїсія Повалій вкрала сукню в відомого українського дизайнера Андре Тана. Також співачка дякувала окупантам за порятунок від України.

Росія
пропаганда
українські зірки
Таїсія Повалій
війна
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