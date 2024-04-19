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Сын Сумской озвучил главного героя "Дюны" — видео

19 апреля 2024 20:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Сын Натальи Сумской Вячеслав Хостикоев озвучил главного героя "Дюны" - видео
Украинский актер Вячеслав Хостикоев. Фото: instagram/khostikoiev/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский актер Вячеслав Хостикоев поразил украинцев своим дубляжем Пола Атрида из второй части "Дюны". Именно его голосом говорил культовый персонаж в украинских кинотеатрах.

Видео актер выложил в Instagram.

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Сын украинских актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева поразил поклонников дубляжом "Дюны". Он стал украинским голосом голливудского актера Тимоти Шаламе, сыгравшего Пола Атрида.

Хостикоев считает свою работу одной из лучших. Для него это была невероятная возможность.

"Та работа, которая остается в сердце и навсегда находит там для себя очень уютное место. Спасибо нашим воинам, благодаря которым мы имеем возможность смотреть кино на украинском языке и вообще жить. Адаам Решии Азанта (Пусть вечно живут воины)", — написал актер.

Подписчики актера очень живо отреагировали на его посты. Они считают Хостикоева талантливым и стремятся услышать продолжение саги его голосом.

"Это наверное было очень сложно, но так профессионально! Я дважды переслушала! Супер просто! Украинцы сильная и талантливая нация!"

"Просто невероятно! Очень-очень сильно".

"Липсинг идеален! Хостик, Вы непревзойден!"

Комментарии. Фото:
Комментарии. Фото: instagram/khostikoiev

Что известно о "Дюне 2"

Вторая часть "Дюны" посвящена борьбе Пола за планету Арракис и его любви с фрименкой Чани, которую играет Зендея.

Мифическое путешествие Пола продолжается, он набирается сил, объединяется с фрименами и предстает перед выбором — любовь или судьба вселенной. Он единственный, кто видит разные сценарии будущего и сможет покончить с войной. В конце фильма Пол выбирает власть и надеется выиграть благодаря этому войну.

Мир с нетерпением ждет выхода третьей части франшизы.

Напомним, Ольга Сумская восхищала романтическими фото с мужем под роскошными сакурами.

Также актриса Наталья Сумская рассказала о таинственном пророчестве для ее семьи.

Ольга Сумская
семья
актеры
украинские звезды
Тимоти Шаламе
Дюна
Наталия Сумськая

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