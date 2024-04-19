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Син Сумської озвучив головного героя "Дюни" — відео

19 квітня 2024 20:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Син Наталії Сумської В'ячеслав Хостікоєв озвучив головного героя "Дюни" — відео
Український актор В'ячеслав Хостікоєв. Фото: instagram/khostikoiev/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український актор В'ячеслав Хостікоєв вразив українців своїм дубляжем Пола Атріда з другої частини "Дюни". Саме його голосом розмовляв культовий персонаж в українських кінотеатрах.

Відео актор виклав в Instagram.

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В'ячеслав Хостікоєв озвучив Пола Атріда в "Дюні"

Син українських акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва вразив прихильників дубляжем "Дюни". Він став українським голосом голлівудського актора Тімоті Шаламе, який зіграв Пола Атріда.

Хостікоєв вважає свою роботу — однією з найкращих. Для нього це була неймовірна можливість.

"Та робота, що залишається у серці і назавжди знаходить там для себе дуже затишне місце. Дякую нашим воїнам, завдяки яким ми маємо можливість дивитися кіно українською мовою та взагалі жити. Адаам Решіі Азанта (Нехай вічно живуть воїни)", — написав актор. 

Підписники актора дуже жваво відреагували на його дописи. Вони вважають Хостікоєва талановим і прагнуть почути продовження саги його голосом.

"Це мабуть було дуже складно, але так професійно! Я двічі переслухала! Супер просто! Українці сильна і талановита нація!"

"Просто неймовірно! Дуже-дуже сильно".

"Ліпсінг ідеальний! Хостік, Ви неперевершений!"

Коментарі. Фото:
Коментарі. Фото:  instagram/khostikoiev

Що відомо про "Дюну 2"

Друга частина "Дюни" присвячена боротьбі Пола за планету Арракіс та його коханню з фріменкою Чані, яку грає Зендея.

Міфічна подорож Пола продовжується, він набирається сил, об'єднується з фріменами та постає перед вибором — кохання чи доля всесвіту. Він єдиний, хто бачить різні сценарії майбутнього і зможе покласти край війні. Наприкінці фільму Пол обирає владу і сподівається виграти завдяки цьому війну. 

Світ з нетерпінням чекає на вихід третьої частини франшизи.

Нагадаємо, Ольга Сумська замилувала романтичними фото з чоловіком під розкішними сакурами.

Також акторка Наталія Сумська розповіла про таємниче пророцтво для її сім'ї.

Ольга Сумська
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актори
українські зірки
Тімоті Шаламе
Дюна
Наталія Сумська

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