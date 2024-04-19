Син Наталії Сумської В'ячеслав Хостікоєв озвучив головного героя "Дюни" — відео

Український актор В'ячеслав Хостікоєв. Фото: instagram/khostikoiev/

Український актор В'ячеслав Хостікоєв вразив українців своїм дубляжем Пола Атріда з другої частини "Дюни". Саме його голосом розмовляв культовий персонаж в українських кінотеатрах.

Відео актор виклав в Instagram.

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Син українських акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва вразив прихильників дубляжем "Дюни". Він став українським голосом голлівудського актора Тімоті Шаламе, який зіграв Пола Атріда.

Хостікоєв вважає свою роботу — однією з найкращих. Для нього це була неймовірна можливість.

"Та робота, що залишається у серці і назавжди знаходить там для себе дуже затишне місце. Дякую нашим воїнам, завдяки яким ми маємо можливість дивитися кіно українською мовою та взагалі жити. Адаам Решіі Азанта (Нехай вічно живуть воїни)", — написав актор.

Підписники актора дуже жваво відреагували на його дописи. Вони вважають Хостікоєва талановим і прагнуть почути продовження саги його голосом.

"Це мабуть було дуже складно, але так професійно! Я двічі переслухала! Супер просто! Українці сильна і талановита нація!"

"Просто неймовірно! Дуже-дуже сильно".

"Ліпсінг ідеальний! Хостік, Ви неперевершений!"

Коментарі. Фото: instagram/khostikoiev

Що відомо про "Дюну 2"

Друга частина "Дюни" присвячена боротьбі Пола за планету Арракіс та його коханню з фріменкою Чані, яку грає Зендея.

Міфічна подорож Пола продовжується, він набирається сил, об'єднується з фріменами та постає перед вибором — кохання чи доля всесвіту. Він єдиний, хто бачить різні сценарії майбутнього і зможе покласти край війні. Наприкінці фільму Пол обирає владу і сподівається виграти завдяки цьому війну.

Світ з нетерпінням чекає на вихід третьої частини франшизи.

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