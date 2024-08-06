Эрик Трамп намекнул на депортацию принца Гарри из США

Американские бизнесмены Эрик и Дональд Трамп. Фото: Instagram/erictrump

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не раз высказывался в сторону принца Гарри, в частности, намекал на его возможную депортацию в Великобританию. Теперь эту тему поднял сын одиозного политика, бизнесмен Эрик Трамп. Также он сравнил младшего сына короля Чарльза III и бывшую голливудскую актрису Меган Маркл с одним из фруктов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Эрик Трамп намекнул на депортацию принца Гарри

Эрик Трамп, третий ребенок Дональда Трампа, назвал принца Гарри и Меган Маркл "испорченными яблоками" и повторил одиозные заявления своего отца, что герцога Сассекского могут депортировать из США. Это произойдет при двух условиях: если в выборах победит Дональд Трамп и при обнаружении ложной информации, которую принц Гарри, возможно, указал в своей визовой форме.

Сын бывшего президента США сказал в интервью GB News во время поездки на Trump International Golf Links в Шотландии, что его отец является сильным союзником Великобритании и рассказал о своих истинных чувствах к герцогу и герцогине Сассекской.

"Оставьте себе этих двоих, нам их (Меган и Гарри — Ред.) больше не нужно, они, похоже, оторваны от мира. Плохие актеры плохи во всем. Да и гнилые яблоки есть в каждом саду", — заявил с улыбкой Эрик Трамп.

Принц Гарри живет в США с 2020 года. Он переехал туда с супругой Меган Маркл и сыном Арчи после того, как сняли с себя исполнение королевских обязанностей. Уже в Монтесито (Калифорния) родилась дочь Лилибет.

В своих скандальных мемуарах "Запасной" принц рассказал, что раньше употреблял наркотики (кокаин, марихуану и психоделические грибы). Впрочем, согласно законодательству США, это обычно является основанием для отказа в визе.

Напомним, ранее мы писали, что в отношениях принца Гарри с королем Чарльзом снова ухудшение. Также мы рассказывали, что тяжелобольная Кейт Миддлтон может прервать отпуск из-за проходящих в Париже Летних Олимпийских Игр.