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Син Трампа натякнув на депортацію принца Гаррі зі США

6 серпня 2024 23:28
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Ерік Трамп натякнув на депортацію принца Гаррі зі США
Американські бізнесмени Ерік та Дональд Трамп. Фото: Instagram/erictrump
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Кандидат в президенти США Дональд Трамп не раз висловлювався в бік принца Гаррі, зокрема, натякав на його можливу депортацію до Великої Британії. Тепер цю тему підняв син одіозного політика, бізнесмен Ерік Трамп. Також він порівняв молодшого сина короля Чарльза III та колишню голлівудську акторку Меган Маркл з одним з фруктів.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Ерік Трамп натякнув на депортацію принца Гаррі

Ерік Трамп, який є третьою дитиною Дональда Трампа, назвав принца Гаррі та Меган Маркл "зіпсованими яблуками" та повторив одіозні заяви свого батька, що герцога Сассекського можуть депортувати зі США. Це станеться при двох умовах: якщо у виборах переможе Дональд Трамп та при виявленні неправдивої інформації, яку принц Гаррі можливо вказав у своїй візовій формі.

Син колишнього президента США сказав в інтерв’ю GB News під час поїздки на Trump International Golf Links у Шотландії, що його батько є сильним союзником Великої Британії та розповів про свої справжні почуття до герцога та герцогині Сассекських.

"Лишіть собі цих двох, нам їх (Меган і Гаррі — Ред.) більше не треба, вони схоже відірвані від світу. Погані акториська погані в усьому. Та і гнилі яблука є в кожному саду", — заявив з усмішкою Ерік Трамп.

Зазначимо, принц Гаррі живе в США з 2020 року. Він переїхав туди з дружиною Меган Маркл та сином Арчі після того, як склали з себе виконання королівських обов’язків. Вже в Монтесіто (Каліфорнія) народилась донька Лілібет.

У своїх скандальних мемуарах "Запасний" принц розповів, що раніше вживав наркотики (кокаїн, марихуану та психоделічні гриби). Втім згідно із законодавством США, це зазвичай є підставою для відмови у візі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Thurayaland (@thurayaland)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у стосунках принца Гаррі з королем Чарльзом знову погіршення. Також ми розповідали, що важкохвора Кейт Міддлтон може перервати відпустку через Літні Олімпійські Ігри, які проходять в Парижі.

принц Гаррі Дональд Трамп королівська родина депортація

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