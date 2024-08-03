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Важкохвора Кейт Міддлтон може перервати відпустку через Літні Олімпійські Ігри

3 серпня 2024 07:00
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Хвора на рак Кейт Міддлтон хоче відвідати Літні Олімпійські Ігри в Парижі
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/_kate_middleton_royal
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В столиці Франції, Парижі, в самому розпалі тривають Літні Олімпійські Ігри. На деяких заходах вже була єдина сестра короля Чарльза, принцеса Анна. Подібне планує й принцеса Уельська. 

Про це повідомляє The Express.

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Згідно з даними таблоїда, дружина принца Вільяма (перший в черзі на престол) прагне відвідати Літні Олімпійські Ігри в Парижі. Хоча Кейт офіційно не повернулася до виконання королівських обов’язків на тлі лікування раку, вона нещодавно з’явилася на Trooping the Color і у фіналі чоловічого одиночного розряду Вімблдону (тенісний турнір).

Кейт є пристрасною прихильницею спорту. Вона давно підтримує британські  команди і, зокрема, була офіційним гостем на Літніх Олімпійських Іграх у Лондоні 2012 року. Разом із принцами Гаррі та Вільямом Кейт відвідала чимало змагань, зокрема, з велоспорту та вітрильного спорту.

Зараз принцеса Уельська перебуває у відпустці з чоловіком та трьома їхніми дітьми: 11-річним принцом Джорджем, дев’ятирічною принцесою Шарлоттою та шестирічним принцом Луї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер особистий секретар покійної королеви Єлизавети II, лорд Роберт Феллоуз. Також ми розповідали, що відмова принца Гаррі везти родину до Великої Британії може обернутися драмою.

Кейт Міддлтон Олімпійські ігри королівська родина Олімпіада-2024

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