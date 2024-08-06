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Не відповідає на дзвінки — у стосунках принца Гаррі з королем Чарльзом знову погіршення

6 серпня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
У стосунках принца Гаррі з королем Чарльзом знову погіршення
Король Чарльз. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Друзі принца Гаррі заявили, що король Чарльз більше не відповідає на дзвінки або листи молодшого сина, оскільки розрив між ними погіршується. Востаннє герцог Сассекський і король Чарльз бачили один одного особисто в лютому 2024 року, коли вони мали зустріч протягом 45 хвилин у Лондоні після того, як монарху поставили діагноз рак.

Про це пише Daily Mail.

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Але джерела, близькі до Гаррі, повідомили, що їхнє спілкування погіршилося на тлі напруженості через боротьбу герцога за його безпеку під час перебування в Британії. Кажуть, що герцог Сассекський "наляканий" питанням безпеки для своєї дружини Меган Маркл і дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет, і вважає, що король має право втрутитися в його поточну судову справу з Міністерством внутрішніх справ.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Джерела розповіли, що проблема безпеки — момент розчарування між батьком і сином, але зараз це переросло в "повний ігнор".

"Король зараз "недоступний". Його дзвінки залишаються без відповіді. Він намагався дізнатися про стан здоров’я короля, але ці дзвінки також залишаються без відповіді", — говорить друг Гаррі.

Рішення щодо безпеки герцога приймаються незалежно від короля Виконавчим комітетом із захисту королівської родини та громадських діячів, який є частиною Міністерства внутрішніх справ.

Востаннє Гаррі відвідав Велику Британію у травні, щоб відсвяткувати 10-річчя Ігор Нескорених, але не зміг зустрітися зі своїм батьком під час цієї недавньої поїздки. Прессекретар герцога сказав тоді, що це сталося через "розклад" короля. У лютому Гаррі, який зараз живе в Монтесіто, штат Каліфорнія, програв позов у ​​Високому суді Лондона проти уряду Великої Британії щодо його права на захист, який фінансується державою.

Він сказав судді, що не відчуває можливості привезти своїх дітей Арчі і Лілібет до Великої Британії і не може наражати Меган на небезпеку.

Нагадаємо, принц Гаррі потрапив у скандал через нагороду. А раніше ми писали, як вплине на стосунки принца Гаррі з принцом Вільямом смерть дядька.

принц Гаррі принц Вільям король Чарльз ІІІ королівська родина

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