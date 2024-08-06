Сын Умы Турман Левон Хоук написал сценарий к спектаклю — детали

Американский актер Левон Хоук. Фото: instagram.com/levon_hawke/

Сын известных голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука Левон Хоук дебютирует в качестве театрального режиссера. Он написал сценарий постановки "День кино" о дружбе.

Об этом пишет Page Six.

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Парень станет режиссером спектакля "День кино". Постановка является первой полнометражной пьесой театральной компании Quick & Dirty Theatre Company, которую в прошлом году основал художественный руководитель Бут Макгоуэн.

"Новое шоу исследует темы идентичности, сексуальности и сложностей современной дружбы, когда пятеро соседей по комнате сталкиваются с личными откровениями в течение, казалось бы, обычного дня", — говорится в описании постановки.

Спектакль открывается в Coffey Street Studios в Бруклине 20 сентября и продлится до 6 октября.

Левон Хоук со звездными родителями Умой Турман и Итаном Хоуком. Фото: instagram.com/levon_hawke/

Левон является выпускником Браунского университета и снимался в таких лентах, как "Моргни дважды" и "Хащи", где он сыграл вместе с Питером Динклейджем и Джульеттой Льюис.

Напомним, дочь Умы Турман призналась, помог ли ей в карьере звездный статус родителей. А также похудевшая Кристина Агилера поразила редким видео с красавицей-дочерью.