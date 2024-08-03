Схудла Крістіна Агілера вразила рідкісним відео з красунею-донькою

Співачка Кірстіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

Крістіна Агілера поділилася рідкісним відео зі своєю міні-копією: дев'ятирічною дочкою Саммер Рейн. Схудла 43-річна поп-співачка була в гламурному образі після виступу у своїй резиденції у Лас-Вегасі.

Про це стало відомо з Instagram зірки.

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На кадрах Крістіна також зі своїм партнером Метью Ратлером та їхнім домашнім собакою. Артистка продовжує демонструвати результати схуднення, яке, як припустили її фанати, викликано препаратом для діабетиків. На кадрах співачка була в яскравому рожевому боді з прозорими колготками в сіточку.

Крістіна Агілера з дочкою. Фото: instagram.com/xtina/

Крістіна Агілера з дочкою. Фото: instagram.com/xtina/

У березні Крістіна поділилася новиною про те, як її донька адаптувалася до життя під час гастролей, поділившись фотографією Саммер, яка сидить на підлозі в залі.

У своєму концертному вбранні, натхненному спідньою білизною, вона продемонструвала свою струнку статуру після того, як дуже схудла за минулий рік.

Зірка у своєму концертному образі поєднала рожеве корсетне боді, білі чоботи вище коліна та сліпучі прикраси, інкрустовані діамантами, підкреслила яскраві губи червоною помадою.

Нагадаємо, Крістіна Агілера приголомшила мініатюрною фігурою на тлі чуток про схуднення на препаратах. А раніше ми писали, що Кеті Перрі засвітила розкішні форми у бікіні.