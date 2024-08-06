Син Уми Турман Левон Хоук написав сценарій до вистави — деталі

Син Уми Турман та Ітана Хоука дебютує як театральний режисер
Син відомих голлівудських акторів Уми Турман та Ітана Хоука Левон Хоук дебютує в якості театрального режисера. Він написав сценарій постанови "День кіно" про дружбу.
Про це пише Page Six.
Левон Хоук пише сценарії до театральних вистав
Хлопець стане режисером вистави "День кіно". Постановка також є першою повнометражною п'єсою театральної компанії Quick & Dirty Theatre Company, яку минулого року заснував художній керівник Бут Макгоуен.
"Нове шоу досліджує теми ідентичності, сексуальності та складнощів сучасної дружби, коли п'ятеро сусідів по кімнаті стикаються з особистими одкровеннями протягом, здавалося б, звичайного дня", — йдеться в описі постановки.
Вистава відкривається у Coffey Street Studios у Брукліні 20 вересня і триватиме до 6 жовтня.
Левон є випускником Браунського університету та знімався у таких стрічках, як "Моргни двічі" та "Хащі", де він зіграв разом з Пітером Дінклейджем та Джульєттою Льюїс.
Нагадаємо, донька Уми Турман зізналась, чи допоміг їй у кар'єрі зірковий статус батьків. А також схудла Крістіна Агілера вразила рідкісним відео з красунею-донькою.
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