Син Уми Турман Левон Хоук написав сценарій до вистави — деталі

Американський актор Левон Хоук. Фото: instagram.com/levon_hawke/

Син відомих голлівудських акторів Уми Турман та Ітана Хоука Левон Хоук дебютує в якості театрального режисера. Він написав сценарій постанови "День кіно" про дружбу.

Про це пише Page Six.

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Хлопець стане режисером вистави "День кіно". Постановка також є першою повнометражною п'єсою театральної компанії Quick & Dirty Theatre Company, яку минулого року заснував художній керівник Бут Макгоуен.

"Нове шоу досліджує теми ідентичності, сексуальності та складнощів сучасної дружби, коли п'ятеро сусідів по кімнаті стикаються з особистими одкровеннями протягом, здавалося б, звичайного дня", — йдеться в описі постановки.

Вистава відкривається у Coffey Street Studios у Брукліні 20 вересня і триватиме до 6 жовтня.

Левон Хоук із зірковими батьками Умою Турман та Ітаном Хоуком. Фото: instagram.com/levon_hawke/

Левон є випускником Браунського університету та знімався у таких стрічках, як "Моргни двічі" та "Хащі", де він зіграв разом з Пітером Дінклейджем та Джульєттою Льюїс.

Нагадаємо, донька Уми Турман зізналась, чи допоміг їй у кар'єрі зірковий статус батьків. А також схудла Крістіна Агілера вразила рідкісним відео з красунею-донькою.