Донька Уми Турман нарешті визнала, що їй допоміг у кар'єрі зірковий статус батьків

Донька Уми Турман та Ітана Хоука Майя. Фото: Reuters

Дочка голлівудських акторів Уми Турман та Ітана Хоука, Майя, визнала у новому інтерв'ю, що просунутися в кар'єрі їй допоміг її статус nepo baby — привілейованої дитини багатих та відомих батьків. Вона засудила старе інтерв'ю, яке дала Hollywood Reporter, де заявляла протилежне.

Про це пише The Times.

Читайте також:

Зізнання доньки Уми Турман

У тому інтерв'ю Майя сказала, що отримала роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" через "звичайні канали". Тобто її агенти знайшли для неї можливість взяти участь у прослуховуванні, після чого вона записала вдома відео для віддаленого кастингу, зз чим їй допоміг тато, і відправила запис Квентіну, а через якийсь час їй передзвонили.

Донька Уми Турман та Ітана Хоука Майя. Фото: Reuters

Тепер Майя переосмислила цю свою заяву і сказала, що їй слід було обережніше вибирати вислови: "Мене підняли на сміх після цього відео, де я сказала, що брала участь у прослуховуванні. Але я не мала на увазі, що отримала роль виключно своїми силами. Думаю, це однозначно сталося завдяки статусу дитини відомих батьків".

Батьки Майї актори Ума Турман та Ітан Хоук. Фото: WireImage

Актриса посміхнулася, коли репортер The Times сказав, що вона "заслужила" свій успіх, адже вона доклала багато зусиль, починаючи з участі у шкільних постановках і закінчуючи навчанням у відомому навчальному закладі в галузі мистецтва та музики Juilliard School у Нью-Йорку.

"У світі багато людей, які заслуговують на таке життя, але у них його немає. Але, думаю, я примирилася з тим фактом, що можу не заслуговувати на щось і все одно це робити. Я знаю, що якщо відмовлюся від цього, це нікому не допоможе", — поділилася Майя.

Вона згадала, що коли починала свій шлях в акторстві, то навіть думала змінити ім'я та зробити ринопластику, щоб ходити на відкриті кастинги. Але зараз вона просто прийняла те, що їй пощастило. До того ж, за словами Майї, її "позитивні та чесні" відносини з батьками набагато важливіші від того, хто і що про неї подумає.

Ймовірно, батьки юної зірки справді вплинули на її погляди. Зокрема, Ітан Хоук нещодавно заявив, що розуміє критику глядачів на адресу привілейованих дітей зірок, але при цьому не соромиться того, що є "непо-татом".

Нагадаємо, ще одна дочка Бреда Пітта відмовилась від його прізвища. А раніше Дженніфер Лопес та Бен Аффлек возз'єдналися заради дітей.