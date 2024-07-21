Сын Майкла Джексона засветился в супермаркете.

Бланкет Джексон. Фото: SplashNews.com

Сын Майкла Джексона Бланкет, предпочитающий имя Биги, редко появляется в кадре папарацци. Однако решил прогуляться в местный супермаркет.

Об этом пишет Sun.

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Бланкет Джексон был замечен в местном Target в Лос-Анджелесе в субботу. 22-летний парень в черной футболке с изображением героев фильма "Звездные войны" и шортах выбирал товары в магазине.

Сын Майкла Джексона Бланкет. Фото: SplashNews.com

Он купил игру Minecraft, дезинфицирующее средство для рук, зубную пасту и салфетки Kleenex. Известно, что Биги — геймер, любящий ездить на своей ярко-фиолетовой Tesla. Это самый молодой ребенок Майкла Джексона.

Сын Майкла Джексона Бланкет в супермаркете. Фото: SplashNews.com

Напомним, певец Майкл Джексон оставил после себя безумные долги. Также сын Мадонны признался, что иногда ему не хватает на еду.