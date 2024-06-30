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Винен гроші 65 кредиторам — Майкл Джексон після смерті залишив великі борги

30 червня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Майкл Джексон заборгував понад 500 мільйонів доларів перед смертю
Американський співак Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Культовий артист Майкл Джексон залишив цей світ з купою боргів. У судових документах стверджується, що він мав повернути кредиторам понад 500 мільйонів доларів.

Про це пише Page Six.

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Майкл Джексон заборгував понад 500 мільйонів доларів

21 червня в Лос-Анджелесі розсекретили судові документи Майкла Джексона. Він заборгував понад 500 мільйонів доларів більш ніж півсотні кредиторів безпосередньо перед смертю у 2009 році. 

Він мав "понад пів дюжини судових позовів у всьому світі" та "65 претензій кредиторів було подано в спадок, що породило додаткові позови, деякі з яких призвели до судового розгляду".

Американський співак Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson
Американський співак Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson

Ці рахунки вдалось погасити коштом Sony. Компанія вклала угоду на 750 мільйонів доларів — придбала ATV і володіти правами на майже 3 мільйони відомих пісень таких виконавців, як Джон Леннон і Пол Маккартні, Девід Боуї та Тейлор Свіфт.

Американський співак Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson
Американський співак Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson

Однак, закриття боргів було недостатньо. Маєток Джексона досі має достатній мінус на рахунку, адже "залишаються складні бізнесові, податкові та юридичні проблеми, з якими виконавці та їхні адвокати продовжують розбиратися".

Джексон мав трьох дітей — 27-річний Прінс, 26-річна Періс та 22-річний Бігі Джексон. Всі вони бенефіціари маєтку, втім їм заборонено отримувати гроші від їх довірчого фонду, доки не буде врегульовано суперечку з IRS. Тобто, повністю не закриті всі судові позови батька. 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідати маловідомі факти про Майкла Джексона до його річниці смерті. Також стало відомо, коли вийде фільм про життя артиста.

суд
смерть
гроші
борги
співак
закордонні зірки
Майкл Джексон

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