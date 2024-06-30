Майкл Джексон заборгував понад 500 мільйонів доларів перед смертю

Винен гроші 65 кредиторам — Майкл Джексон після смерті залишив великі борги
Культовий артист Майкл Джексон залишив цей світ з купою боргів. У судових документах стверджується, що він мав повернути кредиторам понад 500 мільйонів доларів.
Про це пише Page Six.
Майкл Джексон заборгував понад 500 мільйонів доларів
21 червня в Лос-Анджелесі розсекретили судові документи Майкла Джексона. Він заборгував понад 500 мільйонів доларів більш ніж півсотні кредиторів безпосередньо перед смертю у 2009 році.
Він мав "понад пів дюжини судових позовів у всьому світі" та "65 претензій кредиторів було подано в спадок, що породило додаткові позови, деякі з яких призвели до судового розгляду".
Ці рахунки вдалось погасити коштом Sony. Компанія вклала угоду на 750 мільйонів доларів — придбала ATV і володіти правами на майже 3 мільйони відомих пісень таких виконавців, як Джон Леннон і Пол Маккартні, Девід Боуї та Тейлор Свіфт.
Однак, закриття боргів було недостатньо. Маєток Джексона досі має достатній мінус на рахунку, адже "залишаються складні бізнесові, податкові та юридичні проблеми, з якими виконавці та їхні адвокати продовжують розбиратися".
Джексон мав трьох дітей — 27-річний Прінс, 26-річна Періс та 22-річний Бігі Джексон. Всі вони бенефіціари маєтку, втім їм заборонено отримувати гроші від їх довірчого фонду, доки не буде врегульовано суперечку з IRS. Тобто, повністю не закриті всі судові позови батька.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідати маловідомі факти про Майкла Джексона до його річниці смерті. Також стало відомо, коли вийде фільм про життя артиста.
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