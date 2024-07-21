Син Майкла Джексона засвітився в супермаркеті — фото

Бланкет Джексон. Фото: SplashNews.com

Син Майкла Джексона Бланкет, який надає перевагу імені Бігі, рідко з'являється в кадрі папараці. Однак вирішив прогулятись до місцевого супермаркета.

Про це пише Sun.

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Бланкета Джексона помітили в місцевому Target в Лос-Анджелесі в суботу. 22-річний хлопець в чорних футболці ыз зображенням героїв фільму "Зоряні війни" та шортах вибирав товари в магазині.

Син Майкла Джексона Бланкет. Фото: SplashNews.com

Він купив гру Minecraft, дезінфекційний засіб для рук, зубну пасту та серветки Kleenex. Відомо, що Бігі — геймер, який полюбляє їздити на своїй яскраво-фіолетовій Tesla. Це наймолодша дитина Майкла Джексона.

Син Майкла Джексона Бланкет в супермаркеті. Фото: SplashNews.com

Нагадаємо, співак Майкл Джексон залишив після себе шалені борги. Також син Мадонни зізнався, що інколи йому не вистачає на їжу.