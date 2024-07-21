Син Майкла Джексона засвітився в супермаркеті — фото

Сина Майкла Джексона помітили під час рідкісного виходу у світ
Син Майкла Джексона Бланкет, який надає перевагу імені Бігі, рідко з'являється в кадрі папараці. Однак вирішив прогулятись до місцевого супермаркета.
Про це пише Sun.
Син Майкла Джексона дуже схожий на нього
Бланкета Джексона помітили в місцевому Target в Лос-Анджелесі в суботу. 22-річний хлопець в чорних футболці ыз зображенням героїв фільму "Зоряні війни" та шортах вибирав товари в магазині.
Він купив гру Minecraft, дезінфекційний засіб для рук, зубну пасту та серветки Kleenex. Відомо, що Бігі — геймер, який полюбляє їздити на своїй яскраво-фіолетовій Tesla. Це наймолодша дитина Майкла Джексона.
Нагадаємо, співак Майкл Джексон залишив після себе шалені борги. Також син Мадонни зізнався, що інколи йому не вистачає на їжу.
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