Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сина Майкла Джексона помітили під час рідкісного виходу у світ arrow

Сина Майкла Джексона помітили під час рідкісного виходу у світ

21 липня 2024 11:30
Антоніна Завадська - Редактор
Син Майкла Джексона засвітився в супермаркеті — фото
Бланкет Джексон. Фото: SplashNews.com
Антоніна Завадська - Редактор

Син Майкла Джексона Бланкет, який надає перевагу імені Бігі, рідко з'являється в кадрі папараці. Однак вирішив прогулятись до місцевого супермаркета.

Про це пише Sun.

Читайте також:

Син Майкла Джексона дуже схожий на нього

Бланкета Джексона помітили в місцевому Target в Лос-Анджелесі в суботу. 22-річний хлопець в чорних футболці ыз зображенням героїв фільму "Зоряні війни" та шортах вибирав товари в магазині. 

Син Майкла Джексона Бланкет. Фото: SplashNews.com
Син Майкла Джексона Бланкет. Фото: SplashNews.com

Він купив гру Minecraft, дезінфекційний засіб для рук, зубну пасту та серветки Kleenex. Відомо, що Бігі — геймер, який полюбляє їздити на своїй яскраво-фіолетовій Tesla. Це наймолодша дитина Майкла Джексона.

Син Майкла Джексона Бланкет. Фото: SplashNews.com
Син Майкла Джексона Бланкет в супермаркеті. Фото: SplashNews.com

Нагадаємо, співак Майкл Джексон залишив після себе шалені борги. Також син Мадонни зізнався, що інколи йому не вистачає на їжу.

родина фото співак закордонні зірки Лос-Анджелес Лейкерс Майкл Джексон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ