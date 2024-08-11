Сына кронпринцессы Норвегии Мэтте-Марит арестовали из-за избиения девушки

Сын норвежской принцессы Мариус Борг Хойби. Фото: instagram/royalfavourites

Сына норвежской кронпринцессы Мэтте-Марит Мариус Борг Хойби арестовали на 30 часов. Его обвинили в нападении на женщину.

Об этом пишет общественный вещатель Норвегии.

Читайте также:

Мариус Борг Хойби напал на 20-летнюю девушку

Сына принцессы арестовали в Осло. Он якобы напал на 20-летнюю девушку словесно и физически в ночь с 1 на 2 августа.

Сын норвежской принцессы Мариус Борг Хойби вместе с семьей. Фото: instagram/royalfavourites

На место преступления прибыла полиция, однако парень уже скрылся. Пострадавшую девушку доставили в больницу с сотрясением мозга. Мариуса содержала под стражей в течение 30 часов.

Из-за ареста кронпринцесса Мэтте-Марит отложила поездку в Париж на Олимпийские игры.

Сын норвежской принцессы Мариус Борг Хойби вместе с семьей. Фото: instagram/royalfavourites

Мариус Борг Гойби — старший сын принцессы, которого она родила еще до того, как в 2001 году вышла замуж за наследного принца Норвегии Хокона. Хокон старший сын короля Гаральда V и королевы Сони. В браке с Мэтте-Марит у них родились принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус.

Напомним, мы рассказывали историю любви принца Уильяма и Кейт Миддлтона. Также принцесса избегает семейных скандалов из-за тяжелой болезни.