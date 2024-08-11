Сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт арештували через побиття дівчини

Сина принцеси Норвегії арештували через напад на дівчину
Сина норвезької кронпринцеси Метте-Маріт Маріус Борг Хойбі заарештували на 30 годин. Його звинуватили у нападі на жінку.
Про це пише суспільний мовник Норвегії.
Маріус Борг Хойбі напав на 20-річну дівчину
Сина принцеси заарештували в Осло. Він нібито напав на 20-річну дівчину словесно і фізично в ніч із 1 на 2 серпня.
На місце злочину прибула поліція, однак хлопець вже втік. Постраждалу дівчину доставили в лікарню зі струсом мозку. Маріуса тримала під вартою протягом 30 годин.
Через арешт кронпринцеса Метте-Маріт відклала поїздку в Париж на Олімпійські ігри.
Маріус Борг Гойбі — старший син принцеси, якого вона народила ще до того, як 2001 року вийшла заміж за спадкоємного принца Норвегії Хокона. Хокон старший син короля Гаральда V і королеви Соні. У шлюбі з Метте-Маріт у них народилися принцеса Інгрід Александра і принц Сверре Магнус.
Нагадаємо, ми розповідали історію кохання принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Також принцеса уникає сімейних скандалів через важку хворобу.
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