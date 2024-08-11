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Сина принцеси Норвегії арештували через напад на дівчину

11 серпня 2024 20:32
Антоніна Завадська - Редактор
Сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт арештували через побиття дівчини
Син норвезької принцеси Маріус Борг Хойбі. Фото: instagram/royalfavourites
Антоніна Завадська - Редактор

Сина норвезької кронпринцеси Метте-Маріт Маріус Борг Хойбі заарештували на 30 годин. Його звинуватили у нападі на жінку.

Про це пише суспільний мовник Норвегії.

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Сина принцеси заарештували в Осло. Він нібито напав на 20-річну дівчину словесно і фізично в ніч із 1 на 2 серпня.

Син норвезької принцеси Маріус Борг Хойбі разом з родиною. Фото: instagram/royalfavourites
Син норвезької принцеси Маріус Борг Хойбі разом з родиною. Фото: instagram/royalfavourites

На місце злочину прибула поліція, однак хлопець вже втік. Постраждалу дівчину доставили в лікарню зі струсом мозку. Маріуса тримала під вартою протягом 30 годин. 

Через арешт кронпринцеса Метте-Маріт відклала поїздку в Париж на Олімпійські ігри.

Син норвезької принцеси Маріус Борг Хойбі разом з родиною. Фото: instagram/royalfavourites
Син норвезької принцеси Маріус Борг Хойбі разом з родиною. Фото: instagram/royalfavourites

Маріус Борг Гойбі — старший син принцеси, якого вона народила ще до того, як 2001 року вийшла заміж за спадкоємного принца Норвегії Хокона. Хокон старший син короля Гаральда V і королеви Соні. У шлюбі з Метте-Маріт у них народилися принцеса Інгрід Александра і принц Сверре Магнус.

Нагадаємо, ми розповідали історію кохання принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Також принцеса уникає сімейних скандалів через важку хворобу.

Норвегія поліція королівська родина арешт насильство

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