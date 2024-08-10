Принц Вільям та Кейт Міддлтон були знайомі ще задовго до навчання в університеті
Стали відомі нові подробиці із романтичної історії принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Справа у тому, що подружжя могло знати один одного ще задовго до навчання в одному університеті.
Про це пише Hello.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон могли дружити зі школи
За відомими даними, Кейт та Вільям познайомилися в університеті Сент-Ендрюс і стали добрими друзями та сусідами по кімнаті, перш ніж їхня дружба переросла у щось більше, але ймовірно, їх шляхи перетиналися ще задовго до початку студентського життя.
Королівський біограф Роберт Джобсон розповів про те, як пара познайомилася.
Справа у тому, що у шкільні роки принц Вільям відвідував Ітон, а Кейт — коледж Мальборо. Діти з Мальборо та Ітона часто дружили та спілкувалися один з одним. Тож принц та принцеса Уельські, ймовірно, були знайомі зі шкільних років.
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