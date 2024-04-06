Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сына Славы Демина обвинили в воровстве продуктов arrow

Сына Славы Демина обвинили в воровстве продуктов

6 апреля 2024 12:36
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Сына Славы Демина обвинили в воровстве продуктов — причина
Украинский блогер Слава Демин и его сын Влад. Фото: instagram/slavademin_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Блогер и телеведущий Слава Демин рассказал о досадной ситуации, которая произошла с его сыном Владом. Парень случайно украл продукты из магазина.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Читайте также:

Сын Славы Демина попал в конфуз в магазине

Сын телеведущего Влад зашел перед школой в магазин, взял нужные продукты и пошел на кассу. Парень услышал звук, свидетельствующий о снятии средств, и пошел в сторону выхода.

"Мне пришло на телефон сообщение об этом, и я подумал, что сейчас что-то лишнее отложит и еще раз заплатит меньшую сумму. Но он не увидел на терминале этого сообщения и не дождался чека. Начал складывать покупки в рюкзак и ушел", — рассказал историю ведущий.

Охранник остановил сына Демина. Оказалось, что парню не хватило денег на счету. Звук означал об отклоненной оплате, а не об успешной.

"Это хороший опыт для него на будущее. Теперь будет знать, что перед тем как уйти, нужно дождаться того, чтобы проплата была успешной", — рассказал Демин.

Напомним, сын Славы Демина кинул дело всей своей жизни — что сказал отец. Также телеведущий возмутился заявлением режиссера Оксаны Байрак вернуться в Украину.

кража
блогеры
конфуз
семья
Слава Демин
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК