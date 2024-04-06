Сына Славы Демина обвинили в воровстве продуктов — причина

Украинский блогер Слава Демин и его сын Влад. Фото: instagram/slavademin_official

Блогер и телеведущий Слава Демин рассказал о досадной ситуации, которая произошла с его сыном Владом. Парень случайно украл продукты из магазина.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

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Сын телеведущего Влад зашел перед школой в магазин, взял нужные продукты и пошел на кассу. Парень услышал звук, свидетельствующий о снятии средств, и пошел в сторону выхода.

"Мне пришло на телефон сообщение об этом, и я подумал, что сейчас что-то лишнее отложит и еще раз заплатит меньшую сумму. Но он не увидел на терминале этого сообщения и не дождался чека. Начал складывать покупки в рюкзак и ушел", — рассказал историю ведущий.

Охранник остановил сына Демина. Оказалось, что парню не хватило денег на счету. Звук означал об отклоненной оплате, а не об успешной.

"Это хороший опыт для него на будущее. Теперь будет знать, что перед тем как уйти, нужно дождаться того, чтобы проплата была успешной", — рассказал Демин.

Напомним, сын Славы Демина кинул дело всей своей жизни — что сказал отец. Также телеведущий возмутился заявлением режиссера Оксаны Байрак вернуться в Украину.