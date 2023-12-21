Синди Кроуфорд вспомнила о принцессе Диане

Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford

Американская модель Синди Кроуфорд поделилась своими воспоминаниями после просмотра сериала "Корона". Звезда ностальгирует по временам, когда общалась с принцессой Дианой.

Об этом пишет издание People.

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Супермодель опубликовала видеофрагмент по сериалу "Корона" от Netflix. Лента вдохновила звезду вспомнить дни, когда она познакомилась с королевской семьей.

"Я все еще четко помню, как посетила Кенсингтонский дворец, чтобы встретиться с Дианой и подростком Уильямом, который в тот момент только открыл для себя шоу "Супермодели", — подписала 57-летняя Кроуфорд свое сообщение.

Кроуфорд показала интересное фото с Дианой

В 2017 году супермодель показала редкую совместную фотографию с принцессой и рассказала, как ей удалось познакомиться с легендой.

"Сегодня вспоминаем эту вдохновляющую женщину. Эта фотография была сделана в Кенсингтонском дворце. Принцесса Диана каким-то образом получила номер моего офиса и сама позвонила, чтобы спросить обо мне", — подписала сообщение звезда.

Сидни призналась, что ее помощник был шокирован таким событием. Принцесса Диана сама пригласила модель выпить чаю с тогда еще молодыми принцами. Кроуфорд думает, что принц Уильям начал замечать моделей и принцесса хотела устроить ему и маленькому Гарри приятный сюрприз.

"Я нервничала и не знала, что одеть. Помню, как только она зашла в комнату и мы начали разговаривать - это было, как разговор с подругой. Она была великолепна и показала нам всем, какой должна быть современная принцесса. Почивай с миром", — подписала фото звезда."

Напомним, что платье принцессы Дианы продали за миллион долларов.

Ранее фотограф рождественской открытки Кейт Миддлтон рассказал о королевской семье за кадром.