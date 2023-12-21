Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Синди Кроуфорд вспомнила о принцессе Диане arrow

Синди Кроуфорд вспомнила о принцессе Диане

21 декабря 2023 16:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Синди Кроуфорд вспомнила о принцессе Диане
Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская модель Синди Кроуфорд поделилась своими воспоминаниями после просмотра сериала "Корона". Звезда ностальгирует по временам, когда общалась с принцессой Дианой.

Об этом пишет издание People.

Читайте также:

Синди Кроуфорд счастлива, что была знакома с принцессой

Супермодель опубликовала видеофрагмент по сериалу "Корона" от Netflix. Лента вдохновила звезду вспомнить дни, когда она познакомилась с королевской семьей.

"Я все еще четко помню, как посетила Кенсингтонский дворец, чтобы встретиться с Дианой и подростком Уильямом, который в тот момент только открыл для себя шоу "Супермодели", — подписала 57-летняя Кроуфорд свое сообщение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Cindy Crawford (@cindycrawford)

Кроуфорд показала интересное фото с Дианой

В 2017 году супермодель показала редкую совместную фотографию с принцессой и рассказала, как ей удалось познакомиться с легендой.

"Сегодня вспоминаем эту вдохновляющую женщину. Эта фотография была сделана в Кенсингтонском дворце. Принцесса Диана каким-то образом получила номер моего офиса и сама позвонила, чтобы спросить обо мне", — подписала сообщение звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Cindy Crawford (@cindycrawford)

Сидни призналась, что ее помощник был шокирован таким событием. Принцесса Диана сама пригласила модель выпить чаю с тогда еще молодыми принцами. Кроуфорд думает, что принц Уильям начал замечать моделей и принцесса хотела устроить ему и маленькому Гарри приятный сюрприз.

"Я нервничала и не знала, что одеть. Помню, как только она зашла в комнату и мы начали разговаривать - это было, как разговор с подругой. Она была великолепна и показала нам всем, какой должна быть современная принцесса. Почивай с миром", — подписала фото звезда."

Напомним, что платье принцессы Дианы продали за миллион долларов.

Ранее фотограф рождественской открытки Кейт Миддлтон рассказал о королевской семье за кадром.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме