Сінді Кроуфорд пригадала приємні спогади про принцесу Діану

Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford

Американська модель Сінді Кроуфорд поділилась своїми спогадами після перегляду серіалу "Корона". Зірка ностальгує за часами, коли спілкувалась з принцесою Діаною.

Про це пише видання People.

Читайте також:

Сінді Кроуфорд щаслива, що була знайома з принцесою

Супермодель опублікувала відеофрагмент з серіалу "Корона" від Netflix. Стрічка надихнула зірку пригадати дні, коли вона познайомилась з королівською родино.

"Я все ще чітко пам’ятаю, як відвідала Кенсінгтонський палац, щоб зустрітися з Діаною та підлітком Вільямом, який в той момент тільки відкрив для себе шоу "Супермоделі", — підписала 57-річна Кроуфорд свій допис.

Кроуфорд показала цікаве фото з Діаною

У 2017 році супермодель показала рідкісну спільну світлину з принцесою і розповіла, як їй вдалося познайомитися з легендою.

"Сьогодні згадуємо цю надихаючу жінку. Ця фотографія була зроблена в Кенсінгтонському палаці. Принцеса Діана якимось чином отримала номер мого офісу і сама подзвонила, щоб запитати про мене", — підписала допис зірка.

Сідні зізналась, що її помічник був шокований такою подією. Принцеса Діана сама запросила модель випити чаю з тоді ще юними принцами. Кроуфорд думає, що принц Вільям почав помічати моделей і принцеса хотіла влаштувати йому та маленькому Гаррі приємний сюрприз.

"Я нервувала і не знала, що одягнути. Пам’ятаю, як тільки вона зайшла в кімнату і ми почали розмовляти — це було, як розмова з подругою. Вона була чудовою та показала нам усім, якою має бути сучасна принцеса. Спочивай з миром", — підписала фото зірка.

Нагадуємо, що сукню принцеси Діани продали за мільйон доларів.

Раніше фотограф різдвяної листівки Кейт Міддлтон розповів про королівську родину поза кадром.