Фотограф різдвяної листівки Кейт Міддлтон розповів про королівську родину поза кадром
Фотограф, який створив різдвяний портрет принца та принцеси Уельських, розповів за кадром подробиці зйомки, яка була "розслабленою та приємною". Минулого тижня 41-річний принц Вільям і Кейт опублікували сімейне фото зі своїми дітьми — десятирічним принцом Джорджем, п’ятирічним принцом Луї та восьмирічною принцесою Шарлоттою.
Про це пише Daily Mail.
Весела фотосесія родини Кейт Міддлтон
Фотограф Джош Шиннер пригадав фотосесію, додавши, що він дізнався кілька абсолютно нових жартів від королівських дітей. У Instagram він також поділився ескізом сім’ї, який він намалював, намагаючись визначити, які пози найкраще підходять для композиції.
Говорячи про атмосферу того дня, він написав: "Цього року було дуже приємно сфотографувати принца і принцесу Уельських та їх сім’ю для різдвяного портрета. Без сумніву, це одне з найбільш спокійних і приємних зйомок, які я коли-небудь мав, і тепер у мене є цілий набір нових жартів, завдяки дітям..Величезна подяка принцу та принцесі Уельським за те, що я обрали мене".
Однак, коли його запитали, що це за жарти, Джош залишився небагатослівним, відмовившись розповісти подробиці жартів.
"Я буду тримати їх при собі!", — написав він у відповідь допитливому коментатору, який запитав, який був "найсмішніший жарт".
На фото Шиннера зображено королівську пару, яка посміхається разом зі своїми синами принцом Джорджем (10 років), принцом Луї (5 років) і принцесою Шарлоттою (8 років). На фото принци в однакових простих сорочках — Джордж у Ralph Lauren Polo — Вільям і хлопці в темних штанях. Кейт і Шарлотта обрали джинси.
Листівки будуть роздані друзям, родині та персоналу принца та принцеси Уельських. Вільяма, Кейт та їхніх дітей сфотографував у Віндзорі на початку цього року фотограф, який знімав портрети відомих людей, зокрема Флоренс П’ю, Джоді Комер і Сема Сміта. Цьогорічна листівка, хоч і неофіційна, демонструє більшу стриманість, ніж деякі з попередніх сезонних привітань. Попередні листівки, видані під час їх перебування на посаді герцога та герцогині Кембриджських, були такими ж невимушеними та часто яскравими, як, наприклад, їхня листівка 2018 року, на якій вони сиділи на дереві в Анмер-Холлі в Норфолку.
На цьогорічному фото фанати родини помітили, що на лівій руці п’ятирічного принца Луї немає середнього пальця, в чому звинуватили невдалий фотошоп.
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