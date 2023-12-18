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Фотограф різдвяної листівки Кейт Міддлтон розповів про королівську родину поза кадром

18 грудня 2023 14:04
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Фотограф різдвяної листівки Кейт Міддлтон розповів про королівську родину поза кадром
Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Фотограф, який створив різдвяний портрет принца та принцеси Уельських, розповів за кадром подробиці зйомки, яка була "розслабленою та приємною". Минулого тижня 41-річний принц Вільям і Кейт опублікували сімейне фото зі своїми дітьми — десятирічним принцом Джорджем, п’ятирічним принцом Луї та восьмирічною принцесою Шарлоттою.

Про це пише Daily Mail.

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Фотограф Джош Шиннер пригадав фотосесію, додавши, що він дізнався кілька абсолютно нових жартів від королівських дітей. У Instagram він також поділився ескізом сім’ї, який він намалював, намагаючись визначити, які пози найкраще підходять для композиції.

 

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters
Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Говорячи про атмосферу того дня, він написав: "Цього року було дуже приємно сфотографувати принца і принцесу Уельських та їх сім’ю для різдвяного портрета. Без сумніву, це одне з найбільш спокійних і приємних зйомок, які я коли-небудь мав, і тепер у мене є цілий набір нових жартів, завдяки дітям..Величезна подяка принцу та принцесі Уельським за те, що я обрали мене".

Однак, коли його запитали, що це за жарти, Джош залишився небагатослівним, відмовившись розповісти подробиці жартів.

 

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters
Фотограф намалював королівську родину Великої Британії. Фото: instagram.com/joshshinner/

"Я буду тримати їх при собі!", — написав він у відповідь допитливому коментатору, який запитав, який був "найсмішніший жарт".

На фото Шиннера зображено королівську пару, яка посміхається разом зі своїми синами принцом Джорджем (10 років), принцом Луї (5 років) і принцесою Шарлоттою (8 років). На фото принци в однакових простих сорочках — Джордж у Ralph Lauren Polo — Вільям і хлопці в темних штанях. Кейт і Шарлотта обрали джинси.

Листівки будуть роздані друзям, родині та персоналу принца та принцеси Уельських. Вільяма, Кейт та їхніх дітей сфотографував у Віндзорі на початку цього року фотограф, який знімав портрети відомих людей, зокрема Флоренс П’ю, Джоді Комер і Сема Сміта. Цьогорічна листівка, хоч і неофіційна, демонструє більшу стриманість, ніж деякі з попередніх сезонних привітань. Попередні листівки, видані під час їх перебування на посаді герцога та герцогині Кембриджських, були такими ж невимушеними та часто яскравими, як, наприклад, їхня листівка 2018 року, на якій вони сиділи на дереві в Анмер-Холлі в Норфолку.

На цьогорічному фото фанати родини помітили, що на лівій руці п’ятирічного принца Луї немає середнього пальця, в чому звинуватили невдалий фотошоп.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл представили власну різдвяну листівку.

Раніше племінниці принцеси Діани у гламурних сукнях знялись для Vogue.

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