Шведский певец эрик Сааде нарушил правила Евровидения из-за Палестины.

Шведский певец Эрик Сааде поет на Евровидении-2024. Фото: скриншот

Первый полуфинал "Евровидения-2024" не обошелся без скандала вокруг Палестины. Шведский певец Эрик Сааде показал политический жест и возмутил организаторов.

Об этом пишет SVT.

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Шведский певец не участвует в конкурсе, а только открывал конкурс вместе с артистками Еленой Фурейрой и Chanel. Однако Эрик Сааде попал в центр скандала.

Он нарушил правила песенного конкурса. Он появился на сцене с повязкой на руке — арафатка была на его запястье и является символом Палестины. Это делать было запрещено. Ведь не разрешается во время выступлений использовать ни флаги, ни символы тех стран, которые не участвуют в конкурсе.

Эту повязку расценили как политический жест из-за конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Шведский певец Эрик Сааде поет на Евровидении-2024. Фото: AP

Кроме того, Эрик Сааде поддерживал идею запретить Израилю участвовать в конкурсе и был недоволен, что нельзя показывать на сцене флаг Палестины. Организаторы в шоке и разочаровании.

"Песенный конкурс "Евровидение" — это живая программа. Все артисты ознакомлены с правилами конкурса. Нам жаль, что Эрик Сааде решил пренебречь неполитическим характером события", — прокомментировали они скандал.

Артист также высказался о своем решении надеть арафатку. Ее подарил отец, по происхождению палестинец. Артист хотел подчеркнуть свое происхождение.

"Ту арафатку я получил от отца еще маленьким мальчиком, чтобы никогда не забывать, откуда родом. Тогда я не знал, что когда-нибудь это назовут "политическим жестом". На мой взгляд, это просто расизм. Я просто хотел быть инклюзивным и носить что-то аутентичное" для меня, но EBU, кажется, считает мою этническую принадлежность противоречивой", — возмутился певец.

Шведский певец Эрик Сааде поет на Евровидении-2024. Фото: AP

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