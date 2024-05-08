Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Скандал на Евровидении — шведский певец нарушил правила из-за Палестины arrow

Скандал на Евровидении — шведский певец нарушил правила из-за Палестины

8 мая 2024 23:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Шведский певец эрик Сааде нарушил правила Евровидения из-за Палестины.
Шведский певец Эрик Сааде поет на Евровидении-2024. Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Первый полуфинал "Евровидения-2024" не обошелся без скандала вокруг Палестины. Шведский певец Эрик Сааде показал политический жест и возмутил организаторов.

Об этом пишет SVT.

Читайте также:

Эрик Сааде выразил поддержку Палестине на сцене Евровидения

Шведский певец не участвует в конкурсе, а только открывал конкурс вместе с артистками Еленой Фурейрой и Chanel. Однако Эрик Сааде попал в центр скандала.

Он нарушил правила песенного конкурса. Он появился на сцене с повязкой на руке — арафатка была на его запястье и является символом Палестины. Это делать было запрещено. Ведь не разрешается во время выступлений использовать ни флаги, ни символы тех стран, которые не участвуют в конкурсе.

Эту повязку расценили как политический жест из-за конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Шведский певец Эрик Сааде поет на Евровидении-2024. Фото: AP
Шведский певец Эрик Сааде поет на Евровидении-2024. Фото: AP

Кроме того, Эрик Сааде поддерживал идею запретить Израилю участвовать в конкурсе и был недоволен, что нельзя показывать на сцене флаг Палестины. Организаторы в шоке и разочаровании.

"Песенный конкурс "Евровидение" — это живая программа. Все артисты ознакомлены с правилами конкурса. Нам жаль, что Эрик Сааде решил пренебречь неполитическим характером события", — прокомментировали они скандал.

Артист также высказался о своем решении надеть арафатку. Ее подарил отец, по происхождению палестинец. Артист хотел подчеркнуть свое происхождение.

"Ту арафатку я получил от отца еще маленьким мальчиком, чтобы никогда не забывать, откуда родом. Тогда я не знал, что когда-нибудь это назовут "политическим жестом". На мой взгляд, это просто расизм. Я просто хотел быть инклюзивным и носить что-то аутентичное" для меня, но EBU, кажется, считает мою этническую принадлежность противоречивой", — возмутился певец.

Шведский певец Эрик Сааде поет на Евровидении-2024. Фото: AP
Шведский певец Эрик Сааде поет на Евровидении-2024. Фото: AP

Напомним, украинские звезды эмоционально отреагировали на выступление Украины на Евровидении. Также Jerry Heil неожиданно травмировалась при исполнении номера.

Евровидение
Израиль
скандал
Швеция
Палестина
конкурс
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом