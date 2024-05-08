Шведський співак ерік Сааде порушив правила Євробачення через Палестину — деталі

Шведський співак Ерік Сааде співає на Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Перший півфінал "Євробачення-2024" не минув без скандалу навколо Палестини. Шведський співак Ерік Сааде показав політичний жест і обурив організаторів.

Про це пише SVT.

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Шведський співак не бере участь у конкурсі, а лише відкривав конкурс разом з артистками Елені Фурейра та Chanel. Однак Ерік Сааде потрапив у центр скандалу.

Він порушив правила пісенного конкурсу Євробачення. Він з'явився на сцені з пов'язкою на руці — арафатка була на його зап'ясті і є символом Палестини. Це робити заборонено. Адже не дозволяється під час виступів використовувати ані прапори, ані символи тих країн, які не беруть участь у конкурсі.

Цю пов'язку розцінили, як політичний жест через конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом.

Шведський співак Ерік Сааде співає на Євробаченні-2024. Фото: AP

Окрім того, Ерік Сааде підтримував ідею заборонити Ізраїлю брати участь у конкурсі та був незадоволений, що не можна показувати на сцені прапор Палестини. Організатори шоковані й розчаровані.

"Пісенний конкурс "Євробачення" — це жива програма. Усі артисти ознайомлені з правилами конкурсу. Нам шкода, що Ерік Сааде вирішив знехтувати неполітичним характером події", — прокоментували вони скандал.

Артист також висловився щодо свого рішення одягнути арафатку. Її подарував батько, який за походженням палестинець. Артист хотів підкреслити своє походження.

"Ту арафатку я отримав від батька ще маленьким хлопчиком, щоб ніколи не забувати, звідки родом. Тоді я не знав, що колись це назвуть "політичним жестом". На мій погляд, це просто расизм. Я просто хотів бути інклюзивним і носити щось автентичне для мене, але EBU, здається, вважає мою етнічну приналежність суперечливою", — обурився співак.

Шведський співак Ерік Сааде співає на Євробаченні-2024. Фото: AP

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