Маша Ефросинина прокомментировала конфликт с Соловий — видео

Маша Ефросинина на интервью "Украинской правде". Фото: скриншот YouTube

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала громкий скандал с певицей Кристиной Соловий, которая обвинила ее в том, что у нее на руках кровь украинцев. Звезда призналась, что эта ситуация стала для нее сильнейшим эмоциональным ударом.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде" на YouTube.

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Маша Ефросинина о своих ошибках

Звезда призналась, что интервью с Соловий "выбило ее из колеи". Ефросинина рассказала о том, что растерялась, когда услышала обвинения певицы и ответила ей на эмоциях, не думая о последствиях.

"Я охр**ела, можно так сказать? Я растерялась и потому потом справедливо выгребала от людей, авторитетных для меня. Потому что я очень сильно разделяю то, где несутся обиды, проклятия, ненависть, и тех людей, которые перешли в конструктивный разговор, что, кстати, меня очень собрало потом", — поделилась ведущая.

Вместе с тем, ведущую обидели обвинения Соловий, ведь звезда выбрала для себя путь работать в Украине, хотя до 2014 года ее часто звали работать на российском телевидении. Родители ведущей также предлагали ей поступать в вуз в России.

"Когда человек мне сказал, что у меня кровь на руках, это было эмоциональным ударом для меня, потому что это не так. Меня в тот момент погубили эмоции", — призналась Ефросинина.

Ведущая раскаялась в том, что вела шоу на русском и долгое время работала на аудиторию страны-агрессорки. Она называет свой выбор ошибкой и сожалеет об этом.

"Я понимаю, что была инструментом очень серьезной русификации Украины. Инструментом! Но ведь не главнокомандующим, я не была тем, кто все это придумал. И я несу свою ответственность. Совершенно точно могу сказать, что я была частью этой большой ошибки, о которой сожалею", — добавила она.

Конфликт Соловий и Ефросининой

В рамках нового выпуска проекта Маши Ефросининой "Экзамен. Новая реальность" певица заявила о том, что общество слишком толерантно относится к тем людям, которые в прошлом размывали культурные границы между Россией и Украиной и обвинила Ефросинину в том, что она долгое время строила культурные мосты между Украиной и Россией. Ефросинина в ответ стала обвинять ее бывшего продюсера Святослава Вакарчука в том, что он когда-то давно пел в России.

Впоследствии ведущая удалила фрагмент со ссорой из публичного доступа.

Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые рассказала о подробностях конфликта с шоуменом и ведущим Юрием Горбуновым. А также скандальный блогер рассказал, почему Ефросинина закрывает проект "Дорослі дівчата".