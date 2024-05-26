Кейт Бланшетт попала в скандал на красной дорожке Канн – что известно

Скандал в Каннах — Кейт Бланшетт сделала политический жест в поддержку Палестины
Известная голливудская актриса Кейт Бланшетт попала в скандал на красной дорожке 77-го Каннского кинофестиваля. Звезда нарядилась в платье в цветах, в которых журналисты разглядели поддержку Палестины.
Об этом пишет The Guardian.
Скандал на красной дорожке Канн
Появление на красной дорожке Каннского кинофестиваля во время премьеры фильма "Ученик" актрисы Кейт Бланшетт стало предметом бурных обсуждений в социальных сетях из-за того, что цвета ее платья вроде бы напоминали цвета палестинского флага.
На фоне красной дорожки голливудская звезда подняла заднюю часть своего черно-белого платья, чтобы продемонстрировать внутреннюю зеленую подкладку. Наряд для актрисы создал колумбийско-французский дизайнер Хайдер Аккерман.
Оскароносная актриса активно выступает за прекращение огня в Израиле и в Газе. В октябре прошлого года она вместе с 60 актерами Голливуда подписала соответствующее письмо, в котором призвала президента США Джо Байдена содействовать прекращению военных действий в обеих странах.
Напомним, украинцев изрядно возмутил Каннский кинофестиваль этого года. Также мы рассказывали, какие звезды появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля в платьях от украинских брендов.
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