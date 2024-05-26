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Скандал в Каннах — Кейт Бланшетт сделала политический жест в поддержку Палестины

26 мая 2024 17:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кейт Бланшетт попала в скандал на красной дорожке Канн – что известно
Голливудская актриса Кейт Бланшетт. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная голливудская актриса Кейт Бланшетт попала в скандал на красной дорожке 77-го Каннского кинофестиваля. Звезда нарядилась в платье в цветах, в которых журналисты разглядели поддержку Палестины.

Об этом пишет The Guardian.

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Скандал на красной дорожке Канн

Появление на красной дорожке Каннского кинофестиваля во время премьеры фильма "Ученик" актрисы Кейт Бланшетт стало предметом бурных обсуждений в социальных сетях из-за того, что цвета ее платья вроде бы напоминали цвета палестинского флага.

На фоне красной дорожки голливудская звезда подняла заднюю часть своего черно-белого платья, чтобы продемонстрировать внутреннюю зеленую подкладку. Наряд для актрисы создал колумбийско-французский дизайнер Хайдер Аккерман.

Скандал в Каннах — Кейт Бланшетт сделала политический жест в поддержку Палестины - фото 1
Голливудская актриса Кейт Бланшетт. Фото: Reuters

Оскароносная актриса активно выступает за прекращение огня в Израиле и в Газе. В октябре прошлого года она вместе с 60 актерами Голливуда подписала соответствующее письмо, в котором призвала президента США Джо Байдена содействовать прекращению военных действий в обеих странах.

Напомним, украинцев изрядно возмутил Каннский кинофестиваль этого года. Также мы рассказывали, какие звезды появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля в платьях от украинских брендов.

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