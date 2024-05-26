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У французів тотальна любов до російського — українці обурені цьогорічним Каннським кінофестивалем

26 травня 2024 14:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На Каннський кінофестиваль було запрошено багато росіян — деталі
Кадр з Каннського кінофестивалю. Фото: instagram.com/festivaldecannes/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У суботу, 25 травня, у Каннах завершився 77-й кінофестиваль. Головну нагороду — "Золоту пальмову гілку" отримав фільм Шона Бейкера "Анора", який розповідає історію кохання сина російського олігарха та стриптизерки. Українців неабияк обурив цьогорічний захід та вибір кінокритиків.

Відповідні реакції користувачі опублікували в соцмережі X

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Один з користувачів соцмережі X з ім'ям serialsnewsua повідомив, що у стрічці Анора, яка цьогоріч отримала "Золоту пальмову гілку", знімалося четверо путіністів. Одну з головних ролей зіграв російський  актор Юра Борисов, який вже раніше засвітився у пропагандистських фільмах Калашніков та Т-34.

У французів тотальна любов до російського— українці обурені цьогорічним Каннським кінофестивалем - фото 1
Російські пропагандисти на Каннському кінофестивалі.. Фото: скриншот X

Путініст Кирило Серебренников, який ще з 90-х років закликав до знищення українців представив на кінофестивалі фільм про Едуарда Лимонова. Ще у 2022 році він активно виступав за зняття санкцій з російських олігархів.

У французів тотальна любов до російського— українці обурені цьогорічним Каннським кінофестивалем - фото 2
Російські пропагандисти на Каннському кінофестивалі.. Фото: скриншот X

На червоній доріжці видатної кіноподії також помітили  Андрія Бурковського, який "полюбляє" із Путіним грати у хокей.

У французів тотальна любов до російського— українці обурені цьогорічним Каннським кінофестивалем - фото 3
Російські пропагандисти на Каннському кінофестивалі. Фото: скриншот X

Окрім того, на Канни запросили режисера Олівера Стоуна який підтримує криваву політику Кремля та встиг попрацювати на зрадника Медведчука.

Багато користувачів підтримали обурення автора та зауважили, що французи намагаються "подружитися" ще з XVII ст.

"У французів якась тотальна любов до росіянського г*вна".

"Там ще собчак була. Фейкова опозиціонерка, яка похресниця путіна".

"Вже давно таке відчуття, що то "фестиваль російських шм*р в Каннах".

"Ну вони знаходяться в хибному відчутті, що якщо свиней заохочувати спілкуватися і працювати в суспільстві людей, то свині стануть більш людяними".

У французів тотальна любов до російського— українці обурені цьогорічним Каннським кінофестивалем - фото 4
Українці обурені росіянам на Каннському кінофестивалі. Фото: скриншот X

Нагадаємо, нещодавно оголосили переможців української музичної премії Yuna-2024. Також ми розповідали, які закордонні зірки з'явились на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в сукнях від українських брендів.

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