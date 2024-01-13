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Скандал в Куршевеле — Жосан и Варакута снова шикуют на элитном курорте

13 января 2024 19:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Скандал в Куршевеле — Жосан и Варакута снова шикуют на элитном курорте
Карина Жонас, Алина Варакута и Елена Пульчева. Фото: instagram.com/varakuta.a/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинка Алина Варакута, в прошлом году попавшая в скандал из-за шикарного празднования дня рождения, этой зимой решила не менять традицию. Девушка снова уехала в Куршевель. 

Фото и видео она постилась в Instagram.

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Алина Варакута и Карина Жосан снова в центре скандала

"Мисс Украина Вселенная"-2018 Карина Жосан и ее подруга Алина Варакута снова приехали в Куршевель. Прошлогодний скандал никак не повлиял на их желание кататься на лыжах в одном из самых дорогих курортов мира.

Девушки активно делятся фотками и видео с отдыха. Правда, в этом году Варакута не публиковала все детали празднования своего дня рождения. Подписчики увидели только милый торт.

На отдых Варакута приехала с Кариной Жосан, ее мужа Сергея Ошеровского больше года разыскивает МВД. Также курорт посетили украинская дизайнер Елена Бернацкая и Елена Пульчева — жена сына бывшего заместителя министра энергетики Демьяна Пульчева. Кстати, он тоже отдыхает с ними.

Карина Жосан. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial/
Карина Жосан. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial/

Дорогого шампанского Crystal в сториз Варакуты на этот раз не было, однако ей подарили немало люксовых брендов.

Сторез Алины Варакуты
Подарки Алины Варакуты. Фото: instagram.com/varakuta.a/

Все присутствующие на отдыхе покинули Украину и проживают в Дубаи.

Украинцы в Куршевеле. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial/
Украинцы в Куршевеле. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial/

Прошлый день рождение Варакуты стал скандалом

В 2023 году российская журналистка Собчак медийно обратила внимание на отдых украинцев в Куршевеле. Они организовали громкую вечеринку в честь дня рождения Алины Варакуты.

Они заказали 6 бутылок дорого шампанского "Кристалл" вместе с флагом Украины. Все это происходили под песню "Вова, еб*ш их, бл**ь". Такое удовольствие обошлось украинцам в 20 тысяч евро, а одна бутылка стоила примерно 13 тысяч гривен.

Впоследствии стало известно, что на этой вечеринке был Сергей Ошеровский со своей женой Кариной Жосан. Его разыскивает МВД по подозрению в преступлении.

Компания Алины Варакуты. Фото: instagram.com/varakuta.a/
Компания Алины Варакуты. Фото: instagram.com/varakuta.a/

Ранее Сергей Притула заявил, что не будет больше сотрудничать с Соней Морозюк.

Также Юрий Большой из "Квартала 95" записал видеообращение к хейтерам.

МВД
Франция
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скандал
украинцы
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курорты

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