Скандал в Куршевеле — Жосан и Варакута снова шикуют на элитном курорте
Украинка Алина Варакута, в прошлом году попавшая в скандал из-за шикарного празднования дня рождения, этой зимой решила не менять традицию. Девушка снова уехала в Куршевель.
Фото и видео она постилась в Instagram.
Алина Варакута и Карина Жосан снова в центре скандала
"Мисс Украина Вселенная"-2018 Карина Жосан и ее подруга Алина Варакута снова приехали в Куршевель. Прошлогодний скандал никак не повлиял на их желание кататься на лыжах в одном из самых дорогих курортов мира.
Девушки активно делятся фотками и видео с отдыха. Правда, в этом году Варакута не публиковала все детали празднования своего дня рождения. Подписчики увидели только милый торт.
На отдых Варакута приехала с Кариной Жосан, ее мужа Сергея Ошеровского больше года разыскивает МВД. Также курорт посетили украинская дизайнер Елена Бернацкая и Елена Пульчева — жена сына бывшего заместителя министра энергетики Демьяна Пульчева. Кстати, он тоже отдыхает с ними.
Дорогого шампанского Crystal в сториз Варакуты на этот раз не было, однако ей подарили немало люксовых брендов.
Все присутствующие на отдыхе покинули Украину и проживают в Дубаи.
Прошлый день рождение Варакуты стал скандалом
В 2023 году российская журналистка Собчак медийно обратила внимание на отдых украинцев в Куршевеле. Они организовали громкую вечеринку в честь дня рождения Алины Варакуты.
Они заказали 6 бутылок дорого шампанского "Кристалл" вместе с флагом Украины. Все это происходили под песню "Вова, еб*ш их, бл**ь". Такое удовольствие обошлось украинцам в 20 тысяч евро, а одна бутылка стоила примерно 13 тысяч гривен.
Впоследствии стало известно, что на этой вечеринке был Сергей Ошеровский со своей женой Кариной Жосан. Его разыскивает МВД по подозрению в преступлении.
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