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Скандал у Куршевелі — Жосан і Варакута знову шикують на елітному курорті

13 січня 2024 19:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Скандал у Куршевелі — Жосан і Варакута знову шикують на елітному курорті
Каріна Жонас, Аліна Варакута і Олена Пульчева. Фото: instagram.com/varakuta.a/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українка Аліна Варакута, яка минулоріч потрапила у скандал через шикарне святкування дня народження, цієї зими вирішила не змінювати традицію. Дівчина знову поїхала у Куршевель.

Фото та відео вона постила в Instagram.

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Аліна Варакута та Каріна Жосан знову у центрі скандалу

"Міс Україна Всесвіт"-2018 Каріна Жосан та її подруга Аліна Варакута знову приїхали у Куршевель. Минулорічний скандал ніяк не вплинув на їхнє бажання кататися на лижах в одному з найдорожчих курортів світу.

Дівчата активно діляться фото та відеоконтентом з відпочинку. Щоправда, Варакута цього року не публікувала всі деталі святкування свого дня народження. Підписники побачили тільки милий торт.

На відпочинок Варакута приїхала з Каріною Жосан, чоловіка Сергія Ошеровського більше року розшукує МВС. Також на курорт завітали українська дизайнерка Олена Бернацька і Олена Пульчева — дружина сина колишнього заступника міністра енергетики Дем’яна Пульчева. До слова, він теж відпочиває з ними.

Каріна Жосан. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial/
Каріна Жосан. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial/

Дорогого шампанського Crystal у сторіз Варакути цього разу не було, проте їй подарували чимало люксових брендів.

Сторіз Аліни Варакути
Подарунки Аліни Варакути. Фото: instagram.com/varakuta.a/

Всі присутні на відпочинку покинули Україну і нині проживають у Дубаї.

Українці в Куршевелі. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial/
Українці в Куршевелі. Фото: instagram.com/karinazhosanofficial/

Минулорічний день народження Варакути став скандалом

Російська журналістка Собчак медійно звернула увагу на відпочинок українців у Куршевелі. Вони організували гучну вечірку на честь дня народження Аліни Варакути.

Вони замовили 6 пляшок дорого шампанського "Кристал" разом із прапором України. Все це відбувалися під пісню "Вова, їб*ш їх, бл**ь". Таке задоволення коштувало українцям 20 тисяч євро, а одня пляшка — приблизно 13 тисяч гривень.

Згодом стало відомо, що на цій вечірці був Сергій Ошеровський зі своєю дружиною Кариною Жосан. Його розшукує МВС за підозрою у злочині. Цьогоріч він не з'являвся ні на одному фото.

Компанія Аліни Варакути. Фото: instagram.com/varakuta.a/
Компанія Аліни Варакути. Фото: instagram.com/varakuta.a/

Раніше Сергій Притула заявив, що не буде більше співпрацювати з Сонею Морозюк

Також Юрій Великий з "Кварталу 95" записав відеозвернення до хейтерів.

МВС
Франція
війна
скандал
українці
гори
курорти

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