Потап развлекал россиян в Германии - подробности скандала

Рэпер Алексей Потапенко. Фото: Instagram/realpotap

Известный музыкальный продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап), сбежавший в разгар полномасштабного вторжения РФ за границу, выступил в пророссийском клубе в Германии. Жена артиста Настя Каменских не стала участвовать в концерте, и на сцене ее заменила другая певица.

Об этом сообщает портал "МУЗВАР".

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Потап выступил в пророссийском клубе

После скандала с афишей концерта, на которой Потап был заявлен как артист "российского ретро", рэпер выступил в немецком городе Филлинген-Швеннинген.

Развлекал зрителей рэпер вместе участником группы MOZGI Dred и неизвестной певицей Дарьей Шевченко, которая "заменила" на сцене жену Потапа Настю Каменских. Артисты исполняли русскоязычные хиты репертуара Потап и Настя, Время и Стекло и MOZGI.

Интересно, что Потап опубликовал на своей странице Instagram кадр с выступления, на котором он поет именно украиноязычный хит.

"Состоялось все это действо под соусом "Russian/Russian Party". То есть до сих пор создавать общее культурное пространство для артиста — ок. Это в принципе все, что вам нужно знать о Потапе он же Ротар. Все женские партии исполняла никому неизвестная Дарья Шевченко родом из Днепра. Как видим, время понемногу расставляет все на свои места. И каждый окончательно выбирает, к какому берегу ему приплыть", — говорится в сообщении.

Клуб в котором выступал рэпер – любят россияне. Заведение устраивает для них специальные тематические вечеринки.

Пророссийский клуб, в котором давал концерт Потап. Фото: instagram.com/kingzclub.schwenningen/

Потап организовал в Германии несколько своих выступлений, и 13 апреля он будет выступать в городе Билефельд.

Напомним, ранее мы писали, как Потап отреагировал на новость о своей смерти. Также мы рассказывали, что рэппер прокомментировал афишу своего концерта, в котором его назвали российским ретроисполнителем.