Потап відреагував на проросійську афішу свого концерту

Репер та бізнесмен Олексій Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap

Вже наступного тижня, 13 квітня, репер Потап відіграє концерт в одному з нічних клубів Німеччини. Цей виступ опинився в епіцентрі скандалу через те, що українця додали в програму Russian Retro Live.

У своїх соцмережах 42-річний музикант відреагував на ситуацію.

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За словами Потапа, афішу виступу в місті Білефельд ані з ним, ані з його командою організатори не узгоджували. Після того, як блогер Богдан Беспалов поширив афішу зі згадкою країни-терориста, візуал анонсу концерту Потапа змінили.

"Це людський фактор, і я не один, хто опинявся в такі ситуації. Ким мене тільки не називали, але тільки не так, як на цій афіші. Це була неузгоджена афіша, її виставили. Ми її зараз виправили", — сказав Потап.

Репер попросив вибачення перед всіма, кого обурила ця ситуація. Потап запросив на свій виступ всіх охочих. Єдиний момент — цей клуб асоціюється в більшості з російськомовною аудиторією. Навіть охоронники нічного закладу, згідно з відгуками в Google, спілкуються російською. Зазначимо, що останні пів року Потап перебуває за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Потап відреагував на плітки про свою смерть. Також ми розповідали, з ким Настя Каменських та Потап спільно проводять час за кордоном.