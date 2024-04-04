Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Потап прокоментував афішу свого концерту, в якому його назвали російським ретровиконавцем arrow

Потап прокоментував афішу свого концерту, в якому його назвали російським ретровиконавцем

4 квітня 2024 21:08
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап відреагував на проросійську афішу свого концерту
Репер та бізнесмен Олексій Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже наступного тижня, 13 квітня, репер Потап відіграє концерт в одному з нічних клубів Німеччини. Цей виступ опинився в епіцентрі скандалу через те, що українця додали в програму Russian Retro Live. 

У своїх соцмережах 42-річний музикант відреагував на ситуацію. 

Читайте також:

Репер Потап про виступ в Німеччині

За словами Потапа, афішу виступу в місті Білефельд ані з ним, ані з його командою організатори не узгоджували. Після того, як блогер Богдан Беспалов поширив афішу зі згадкою країни-терориста, візуал анонсу концерту Потапа змінили. 

"Це людський фактор, і я не один, хто опинявся в такі ситуації. Ким мене тільки не називали, але тільки не так, як на цій афіші. Це була неузгоджена афіша, її виставили. Ми її зараз виправили", — сказав Потап. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POTAP (@realpotap)

Репер попросив вибачення перед всіма, кого обурила ця ситуація. Потап запросив на свій виступ всіх охочих. Єдиний момент — цей клуб асоціюється в більшості з російськомовною аудиторією. Навіть охоронники нічного закладу, згідно з відгуками в Google, спілкуються російською. Зазначимо, що останні пів року Потап перебуває за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Потап відреагував на плітки про свою смерть. Також ми розповідали, з ким Настя Каменських та Потап спільно проводять час за кордоном.

скандал
Потап
концерт
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК