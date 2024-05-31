Почему певец ALEKSEEV спел на русском в Грузии — комментарий артиста

Украинский певец ALEKSEEV на интервью Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский певец ALEKSEEV рассказал о своих выступлениях во время полномасштабного вторжения. Популярный исполнитель вспомнил скандал с выступлением в Грузии, когда он пел российские песни, и признался, приглашают ли его сейчас на корпоративы.

Интервью с ALEKSEEV обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Комментарий ALEKSEEV по поводу скандала в Грузии

Украинский артист вспомнил скандал, который возник вокруг его выступления в Грузии, рассказав, почему он спел там на русском. ALEKSEEV назвал несколько причин, по которым он решил исполнить одну песню на языке страны-агрессора.

"Там была одна песня, во-первых, а во-вторых, я в конце исполнил эту же песню на украинском, в-третьих, меня очень-очень попросили, потому что это был благотворительный концерт. Там было много не только украинцев, но и людей, солидарных с нашей бедой, и меня очень организатор попросила хотя бы одну песенку спеть, потому что было много не украиноязычной публики", — подчеркнул ALEKSEEV.

Певец ALEKSEEV во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский певец рассказал, выступает ли он сейчас на корпоративах во время полномасштабной войны.

"Я не помню, когда до этого концерта у меня были такие эпизоды, а касательно корпоративов, сейчас не до корпоративов. Сейчас только исключительно благотворительные концерты, и если это даже корпоративная основа, люди мне дали небольшой конвертик на два пикапа. Сейчас такое понятие как корпоратив не очень уместное", — также добавил украинский артист.

Скандал с ALEKSEEV в Грузии

В сеть попало видео, на котором украинский певец ALEKSEEV выступает с российскими песнями в ночном клубе в Грузии. Артист исполнил свой хит "Пьяное солнце" на русском, хотя все свои песни он перевел на украинский. В команде певца дали свой комментарий по поводу ситуации.

"Выступление артиста длилось 45 минут, это была украиноязычная концертная программа, но по просьбе организаторов песня "Пьяне солнце" сначала прозвучала на языке оригинала, а в конце на бис Никита еще раз исполнил эту же композицию в обновленном виде — на украинском. На своих собственных сольных концертах ALEKSEEV не исполняет русскоязычных песен, все самые известные хиты именно с этой целью переведены на украинский язык", — сообщили в менеджменте артиста.

Алина Доротюк о скандале с ALEKSEEV в Грузии. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что певец ALEKSEEV расторг контракт со своим продюсером после десятилетнего сотрудничества.

Ранее мы рассказывали о том, что артист ALEKSEEV представил украиноязычную версию своего хита.

Также мы сообщали, что украинский певец ALEKSEEV поделился планами на будущее.