Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Скандал з ALEKSEEV у Грузії — чому український артист заспівав російською arrow

Скандал з ALEKSEEV у Грузії — чому український артист заспівав російською

31 травня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Чому співак ALEKSEEV заспівав російською в Грузії — коментар артиста
Український співак ALEKSEEV на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодий український співак ALEKSEEV розповів про свої виступи під час повномасштабного вторгнення. Популярний виконавець згадав скандал з виступом в Грузії, коли він співав російські пісні, і зізнався, чи запрошують його зараз на корпоративи.

Інтерв’ю з ALEKSEEV оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте також:

Коментар ALEKSEEV щодо скандалу в Грузії

Український артист згадав скандал, який виник навколо його виступу в Грузії, розповівши, чому він заспівав там російською. ALEKSEEV назвав декілька причин, за яких він вирішив виконати одну пісню мовою країни-агресорки.

"Там була одна пісня, по-перше, а по-друге, я наприкінці виконав цю ж пісню українською, в-третє, мене дуже-дуже попросили, тому що це був благодійний концерт. Там було багато не тільки українців, а й людей, солідарних з нашою бідою, і мене дуже організаторка попросила хоча б одну пісеньку заспівати, тому що було багато неукраїномовної публіки", — наголосив ALEKSEEV.

ALEKSEEV
Співак ALEKSEEV під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також український співак розповів, чи виступає він зараз на корпоративах під час повномасштабної війни. 

"Я не пам’ятаю, коли до цього концерту в мене були такі епізоди, а щодо корпоративів, зараз не до корпоративів. Зараз тільки виключно благодійні концерти, і якщо це навіть корпоративна основа, люди мені дали невеликий конвертик на два пікапи. Зараз таке поняття як корпоратив не дуже дооречне", — також додав український артист.

Скандал з ALEKSEEV у Грузії

До мережі потрапило відео, на якому український співак ALEKSEEV виступає з російськими піснями в нічному клубі в Грузії. Артист виконав свій хіт "Пьяное солнце" російською, хоча всі свої пісні він переклав українською. В команді співака дали свій коментар стосовно ситуації.

"Виступ артиста тривав 45 хвилин, це була україномовна концертна програма, але на прохання організаторів пісня "П’яне сонце" спочатку прозвучала мовою оригіналу, а в кінці на біс Нікіта ще раз виконав цю ж композицію в оновленому вигляді — українською. На своїх власних сольних концертах ALEKSEEV не виконує російськомовних пісень, всі найвідоміші хіти саме з цією метою перекладені українською", — повідомили в менеджменті артиста.

Публікація з каналу Аліни Доротюк
Аліна Доротюк про скандал з ALEKSEEV у Грузії. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що співак ALEKSEEV розірвав контракт зі своїм продюсером після десятирічної співпраці. 

Раніше ми розповідали про те, що артист ALEKSEEV презентував україномовну версію свого хіта. 

Також ми повідомляли про те, що український співак ALEKSEEV поділився планами на майбутнє.

шоу-бізнес
Alekseev
скандал
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище