Чому співак ALEKSEEV заспівав російською в Грузії — коментар артиста

Український співак ALEKSEEV на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український співак ALEKSEEV розповів про свої виступи під час повномасштабного вторгнення. Популярний виконавець згадав скандал з виступом в Грузії, коли він співав російські пісні, і зізнався, чи запрошують його зараз на корпоративи.

Інтерв’ю з ALEKSEEV оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Коментар ALEKSEEV щодо скандалу в Грузії

Український артист згадав скандал, який виник навколо його виступу в Грузії, розповівши, чому він заспівав там російською. ALEKSEEV назвав декілька причин, за яких він вирішив виконати одну пісню мовою країни-агресорки.

"Там була одна пісня, по-перше, а по-друге, я наприкінці виконав цю ж пісню українською, в-третє, мене дуже-дуже попросили, тому що це був благодійний концерт. Там було багато не тільки українців, а й людей, солідарних з нашою бідою, і мене дуже організаторка попросила хоча б одну пісеньку заспівати, тому що було багато неукраїномовної публіки", — наголосив ALEKSEEV.

Співак ALEKSEEV під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також український співак розповів, чи виступає він зараз на корпоративах під час повномасштабної війни.

"Я не пам’ятаю, коли до цього концерту в мене були такі епізоди, а щодо корпоративів, зараз не до корпоративів. Зараз тільки виключно благодійні концерти, і якщо це навіть корпоративна основа, люди мені дали невеликий конвертик на два пікапи. Зараз таке поняття як корпоратив не дуже дооречне", — також додав український артист.

Скандал з ALEKSEEV у Грузії

До мережі потрапило відео, на якому український співак ALEKSEEV виступає з російськими піснями в нічному клубі в Грузії. Артист виконав свій хіт "Пьяное солнце" російською, хоча всі свої пісні він переклав українською. В команді співака дали свій коментар стосовно ситуації.

"Виступ артиста тривав 45 хвилин, це була україномовна концертна програма, але на прохання організаторів пісня "П’яне сонце" спочатку прозвучала мовою оригіналу, а в кінці на біс Нікіта ще раз виконав цю ж композицію в оновленому вигляді — українською. На своїх власних сольних концертах ALEKSEEV не виконує російськомовних пісень, всі найвідоміші хіти саме з цією метою перекладені українською", — повідомили в менеджменті артиста.

Аліна Доротюк про скандал з ALEKSEEV у Грузії. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що співак ALEKSEEV розірвав контракт зі своїм продюсером після десятирічної співпраці.

Раніше ми розповідали про те, що артист ALEKSEEV презентував україномовну версію свого хіта.

Також ми повідомляли про те, що український співак ALEKSEEV поділився планами на майбутнє.