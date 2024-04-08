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Скандальный развод звезды Бората — супруга актера нашла адвоката за два года до расставания

8 апреля 2024 10:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Скандальный развод звезды Бората — жена актера нашла адвоката за два года до расставания
Актеры Айла Фишер и Саша Барон Коэн. Фото: instagram.com/islafisher/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Айла Фишер нашла адвоката еще за два года до того, как стало известно о ее разводе с супругом Сашей Бароном Коэном. Развод пары стал шоком для их фанатов.

Об этом пишет The Sun.

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52-летний британский актер и 48-летняя австралийская актриса были вместе с 2002 года и поженились в 2010 году. У них трое детей: 17-летняя дочь Олив, 13-летняя дочь Элула и девятилетний сын Монтгомери.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Isla Fisher (@islafisher)

"Айла уже давно знала, что брак развалился, и после нескольких трудных разговоров с Сашей приняла решение проконсультироваться с адвокатом по бракоразводным процессам Фионой Шеклтон. Это было еще в начале лета 2022 года", — рассказал инсайдер.

 

Юрист посоветовала им сохранить отношения как можно теплее ради их троих детей. Саша Барон Коэн, в свою очередь, разговаривал с адвокатом Лорой Вассер, которая участвовала в разводах Джонни Деппа из Эмбер Херд и Брэда Питта с Анджелиной Джоли.

"После длинного теннисного матча, который длился более 20 лет, мы наконец-то бросаем ракетки. В 2023 году мы совместно подали заявление о расторжении нашего брака", — ранее написали Айла Фишер и Саша Барон Коэн в совместном заявлении в социальной сети.

Новость о разводе последовала после обвинений со стороны актрисы Ребел Уилсон, которая в своих мемуарах рассказала о домогательствах Саши Барона Коэна и назвала его "засранцем", но стали ли они причиной развода, неизвестно.

Напомним, Кристина Соловий рассказала о расставании с Сергеем Жаданом. А украинская певица рассказала о кризисе в браке.

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