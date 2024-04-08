Скандальне розлучення зірки Бората — дружина актора знайшла адвоката за два роки до розставання

Актори Айла Фішер та Саша Барон Коен. Фото: instagram.com/islafisher/

Акторка Айла Фішер знайшла адвоката ще за два роки до того, як стало відомо про її розлучення з чоловіком Сашею Бароном Коеном. Розлучення пари стало шоком для їхній фанатів.

Про це пише The Sun.

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52-річний британський актор та 48-річна австралійська актриса були разом з 2002 року та одружилися у 2010 році. У них троє дітей: 17-річна дочка Олів, 13-річна дочка Елула та дев'ятирічний син Монтгомері.

"Айла вже давно знала, що шлюб розвалився, і після кількох важких розмов з Сашею прийняла рішення проконсультуватися з адвокатом із шлюборозлучних процесів Фіоною Шеклтон. Це було ще на початку літа 2022 року", — розповів інсайдер.

Юрист порадила їм зберегти відносини якомога теплішими заради їхніх трьох дітей. Саша Барон Коен, у свою чергу, розмовляв з адвокатом Лорою Вассер, яка брала участь у розлученнях Джонні Деппа з Ембер Герд та Бреда Пітта з Анджеліною Джолі.

"Після довгого тенісного матчу, який тривав понад 20 років, ми нарешті кидаємо ракетки. У 2023 році ми спільно подали заяву про розірвання нашого шлюбу", — раніше написали Айла Фішер та Саша Барон Коен у спільній заяві в соціальній мережі.

Новина про розлучення послідувала за звинуваченнями з боку актриси Ребел Уілсон, яка у своїх мемуарах розповіла про домагання Саші Барона Коена і назвала його "засранцем", але чи стали вони причиною розлучення, не відомо.

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