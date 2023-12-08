Блогер Беспалов обвинил Тринчер в хайпе на разводе с Волошиным

Певица Анна Тринчер с Александром Волошиным на Improv Live Show. Фото: скриншот с YouTube

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов прокомментировал развод певицы Анны Тринчер с мужем Александром Волошиным. В частности, мужчина высказался об интервью молодой артистки, которое она дала ведущей Маше Ефросининой.

Об этом Богдан Беспалов высказался на своем канале в YouTube.

Читайте также:

Беспалов об интервью Анны Тринчер

Украинский блогер прокомментировал недавнее интервью молодой исполнительницы, которое она давала ведущей Маше Ефросининой. Он считает, что звезда просто решила по максимуму извлечь из этого развода и просто хайпануть, ведь сама она не понимает, куда ее несет.

"Аня таким способом решила выжать максимум из этого развода, хайпануть. В этом интервью я не узнал ничего нового, ничего интересного, все предсказуемо. Тринчер в очередной раз пробила дно. Аня сама запуталась и не понимает, куда ее несет. Ближайшие полгода 2024 года мы увидим, как звезда Анна Тринчер будет лететь в бездну. Сейчас она уже надоела своим разводом", — отметил Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Блогер утверждает, что сейчас люди это обсудят, а уже потом и вовсе забудут об Анне Тринчер, как о певице и актрисе. По словам Богдана Беспалова, молодая звезда сейчас посещает разные интервью вместо того, чтобы создавать новую музыку.

"Люди об этом поговорят, забудут, а потом она не будет интересна не в контексте скандалов, а как личность, как певица, как актриса, Аня не будет никому нужна. Вместо того, чтобы спасать свою жертву, налаживать связи, возобновить карьеру, сделать качественную музыку, она начинает ходить на все интервью. Ань, это твой выбор, ваша ответственность", — добавил украинский блогер.

Интервью Анны Тринчер Маше Ефросининой

Недавно украинская певица дала откровенное интервью ведущей касательно своего развода со скандальным блогером Александром Волошиным. Во время общения Анна со слезами на глазах комментировала разные моменты со своей личной жизни.

Свадьба Анны Тринчер и Александра Волошина. Фото: Instagram Анны Тринчер

"Мы разошлись официально недавно, чуть больше месяца назад. У нас был очень тяжелый кризисный период, и мы, кстати, не молчали об этом. Мы показывали в Instagram, что мы переживаем очень тяжелый кризисный период, мы показывали, что идем к семейному психологу, мы работаем над отношениями", — рассказала Анна Тринчер.

Напомним, мы писали о том, что скандальный блогер Богдан Беспалов высказался о планах Олега Винника на возвращение в Украину.

Раньше мы рассказывали о том, что молодая певица Анна Тринчер показала себя в откровенной фотосессии.

Также мы сообщали о том, что ведущая Маша Ефросинина обратилась к поклонникам сериала "Слово пацана".