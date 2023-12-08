Блогер Беспалов звинуватив Трінчер у хайпі на розлученні з Волошиним

Співачка Анна Трінчер з Олександром Волошиним на Improv Live Show. Фото: скриншот з YouTube

Скандальний український блогер Богдан Беспалов прокоментував розлучення співачки Анни Трінчер з чоловіком Олександром Волошиним. Зокрема, чоловік висловився про інтерв’ю молодої артистки, яке вона дала ведучій Маші Єфросиніній.

Про це Богдан Беспалов висловився на своєму каналі в YouTube.

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Беспалов про інтерв’ю Анни Трінчер

Український блогер прокоментував нещодавнє інтерв’ю молодої виконавиці, яке вона давала ведучій Маші Єфросиніній. Він вважає, що зірка просто вирішила по максимуму взяти з цього розлучення і просто хайпанути, адже сама вона не розуміє, куди її несе.

"Аня таким способом вирішила вижати максимум з цього розлучення, хайпанути. У цьому інтерв’ю я не дізнався нічого нового, нічого цікавого, все передбачувано. Трінчер в черговий раз пробила дно. Аня сама заплуталася і не розуміє, куди її несе. Найближчі пів року 2024 року ми побачимо, як зірка Анна Трінчер летітиме в безодню. Зараз вона вже набридла своїм розлученням", — зазначив Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Блогер стверджує, що зараз люди це обговорять, а вже потім і зовсім забудуть про Анну Трінчер, як про співачку й акторку. За словами Богдана Беспалова, молода зірка зараз відвідує різні інтерв’ю замість того, щоб створювати нову музику.

"Люди про це поговорять, забудуть, а потім вона не буде цікава не в контексті скандалів, а як особистість, як співачка, як акторка, Аня не буде нікому потрібна. Замість того, щоб рятувати свою д*пу, налагоджувати зв’язки, відновити кар’єру, зробити якісну музику, вона починає ходити на всі інтерв’ю. Ань, це твій вибір, ваша відповідальність", — також додав український блогер.

Інтерв’ю Анни Трінчер Маші Єфросиніній

Нещодавно українська співачка дала відверте інтерв’ю ведучій щодо свого розлучення зі скандальним блогером Олександром Волошиним. Під час спілкування Анна зі сльозами на очах коментувала різні моменти зі свого особистого життя.

Весілля Анни Трінчер і Олександра Волошина. Фото: Instagram Анни Трінчер

"Ми розійшлися офіційно нещодавно, трохи більше місяця тому. У нас був дуже важкий кризовий період, і ми, до речі, не мовчали про це. Ми показували в Instagram, що ми переживаємо дуже важкий кризовий період, ми показували, що йдемо до сімейного психолога, ми працюємо над стосунками", — розповіла Анна Трінчер.

Нагадаємо, ми писали про те, що скандальний блогер Богдан Беспалов висловився про плани Олега Винника на повернення до України.

Раніше ми розповідали про те, що молода співачка Анна Трінчер показала себе у відвертій фотосесії.

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