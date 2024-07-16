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Скандальный блогер Волошин попал в базу "Миротворец" — детали

16 июля 2024 22:50
Антонина Завадская - Редактор
Александр Волошин попал в "Миротворец" из-за пророссийских заявлений.
Блогер, бизнесмен Александр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx
Антонина Завадская - Редактор

Бывшего мужа певицы Анны Тринчер и блогера-миллионника Александра Волошина внесли в базу "Миротворца". Он в шоке, ведь публично признал свою ошибку.

Об этом написал в Instagram.

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Александр Волошин попал в "Миротворец" из-за пророссийских заявлений

Скандальный блоггер Александр Волошин, неоднократно использовавший "черный пиар", чтобы набрать просмотры и подписчиков, попал в базу "Миротворца".

На сайте организации говорится, что мужчина "участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "распространял российскую пропаганду". Речь идет о его провокационных высказываниях после массированного обстрела больницы "Охматдет". А именно блоггер заявил, что Украина "не вывозит войну" и намекал о необходимости перемирия. Также отмечал "игру на их условиях".

Однако это еще не все. Он открыл сбор для пострадавших в больнице, а затем решил отдать деньги конкретным семьям. Это возмутило общество. Позже Волошин публично признал свою ошибку, извинился и пообещал отчитаться о том, куда именно пошли собранные средства.

Александр Волошин шокирован, что попал в "Миротворец". Фото: instagram/voloshyn_97
Александр Волошин шокирован, что попал в "Миротворец". Фото: instagram/voloshyn_97

Александр Волошин категорически не согласен с решением внести его в базу "Миротворца". Он напомнил, что извинился за свои необдуманные слова и не считает себя "пророссийским".

"Мне сравнили с сепаратистом. Когда мне это низвергли, я сначала не поверил… Думал, что товарищ решил меня разыграть, но потом понял, что это правда. Я не знаю, как мне реагировать на это. Каждый день происходят события, которые делают меня в глазах людей, которые не видели всей ситуации, врагом, и заставляют меня оправдываться. Не знаю, что дальше делать и чего ожидать, но судя по всему, это далеко не финал. При том, что я уже сто раз говорил, что не прав и признал свою ошибку", — прокомментировал Александр.

Александр Волошин попал в базу "Миротворец"
Александр Волошин попал в базу "Миротворец". Фото: скриншот сайта

Напомним, блогера Александра Волошина обвинили в воровстве денег по благотворительному сбору. Также журналистка Рамина выразила свое разочарование из-за поступков Волошина.

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