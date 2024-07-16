Олександр Волошин потрапив у "Миротворець" через проросійські заяви — деталі

Блогер, бізнесмен Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Колишнього чоловіка співачки Анни Трінчер та блогера-мільйонника Олександра Волошина внесли до бази "Миротворця". Він шокований, адже публічно визнав свою помилку.

Про це написав в Instagram.

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Олександр Волошин потрапив у "Миротворець" через проросійські заяви

Скандальний блогер Олександр Волошин, який використовував неодноразово "чорний піар", щоб набрати перегляди та підписників, потрапив до бази "Миротворця".

На сайті організації зазначено, що чоловік "брав участь в актах гуманітарної агресії проти України" та "поширював російську пропаганду". Йдеться про його провокативні висловлювання після масованого обстрілу лікарні "Охматдит". А саме блогер заявив, що Україна "не вивозить війну" й натякав про потребу перемир'я. Також зазначав про "гру на їхніх умовах".

Однак, це ще не все. Він відкрив збір для постраждалих в лікарні, а потім вирішив віддати гроші конкретним родинам. Це обурило суспільство. Пізніше Волошин публічно визнав свою помилку, перепросив і пообіцяв відзвітувати про те, куди саме пішли зібрані кошти.

Олександр Волошин шокований, що потрапив до "Миротворця". Фото: instagram/voloshyn_97

Олександр Волошин категорично не погоджується з рішенням внести його до бази "Миротворця". Він нагадав, що вибачився за свої необдумані слова та не вважає себе "проросійським".

"Мені порівняли з сепаратистом. Коли мені це скинули, я спочатку не повірив… Думав, що товариш вирішив мене розіграти, але потім зрозумів, що це правда. Я не знаю, як мені реагувати на це. Кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом, і змушують мене виправдовуватись. Не знаю, що далі робити та чого очікувати, але судячи з усього, це далеко не фінал. При тому, що я вже сто разів казав, що я не маю рації й визнав свою помилку", — прокоментував Олександр.

Олександр Волошин потрапив у базу "Миротворець". Фото: скриншот сайту

Нагадаємо, блогера Олександра Волошина звинуватили у крадіжці грошей з благодійного збору. Також журналістка Раміна висловила своє розчарування через вчинки Волошина.