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Скандальный Гарик Корогодский признался, почему у его сына до сих пор есть российское гражданство

9 августа 2024 08:40
Антонина Завадская - Редактор
Гарик Корогодский рассекретил, почему его сын не лишился гражданства России
Украинский бизнесмен Гарик Корогодский. Фото: instagram/garikkorogodski
Антонина Завадская - Редактор

Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский рассказал о своем сыне. У него российское гражданство от рождения, и он не может от него избавиться.

Он рассказал подробности в интервью YouTube-проекту ТСН "Наедине".

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У сына Гарика Корогодского российское гражданство с рождения. Чтобы отменить его, нужно отправиться в РФ и восстановить паспорт. Это невозможно по очевидным причинам, поэтому шоумен делает все возможное, чтобы наконец-то изменить гражданство сына.

"От российского гражданства избавиться сегодня слишком сложно, почти невозможно. Чтобы от него избавиться, нужен российский паспорт, его нет, потому что он его не обновлял с 15 лет. Гражданство нельзя просто сжечь, особенно когда паспорта нет. Для того чтобы сегодня избавиться от этого российского гражданства, нужно, как говорят юристы, на один день заехать в Москву, обновить паспорт. Они гарантируют, что он уедет, но кто их слушает, сколько стоят эти гарантии и никто не собирается туда ехать", — поделился бизнесмен.

Гарик Корогодский с сыном. Фото: instagram.com/garikkorogodski
Гарик Корогодский с сыном. Фото: instagram.com/garikkorogodski

Напомним, Гарик Корогодский хочет баллотироваться на должность мэра Киева. Также блогер Богдан Беспалов рассекретил имена девушек из нового сезона "Холостяка".

семья бизнес украинские звезды Россия Гарик Корогодский

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09:31 Как мужчинам возвращаться в Украину — пошаговая инструкция прохождения границы

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Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:30 Как оформить бронирование от мобилизации онлайн и кто имеет на это право

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