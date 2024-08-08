Беспалов назвав імена учасниць "Холостяка"

Герой шоу "Холостяк 13" Олександр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren

Вже за декілька місяців стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Поки тривають зйомки, відомий блогер Богдан Беспалов розкрив імена декількох дівчат, які боротимуться за серце військового Олександра (Терена) Будько.

Про це інфлюенсер повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Учасниці нового сезону "Холостяк"

За інформацією блогера, у новому сезоні візьме участь журналістка на ім'я Світлана. Дівчина була заміжня, однак її чоловік загинув на війні. Беспалов вважає, що у неї ї всі шанси дійти до фіналу.

Учасниця "Холостяка" Світлана. Фото: Telegram

Окрім того, за серце Терена боротиметься TikTok-блогерка Анастасія Анісімова. Дівчину підозрюють у тому, що вона заробляє незаконними способами.

Учасниця "Холостяка" Анастасія Анісімова. Фото: Telegram

Блогер стверджує, що у "Холостяк 13" візьме також участь юристка Юлія Шкурлей. Її тато — військовий десантник, а тому дівчина з власного досвіду розуміє, як будувати родину з чоловіком із ЗСУ. Беспалов зазначає, що вона не сподобалася Терену і залишила шоу у першому ж випуску.

Учасниця "Холостяка" Юлія Шкурлей. Фото: Telegram

Нагадаємо, хто буде головною психологинею в новому сезоні "Холостяка". А також серед учасниць опинилась подруга скандальної художниці Соні Морозюк.