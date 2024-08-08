Беспалов назвав імена учасниць "Холостяка"

Відомий блогер розкрив імена декількох дівчат, які взяли участь у "Холостяку"
Вже за декілька місяців стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Поки тривають зйомки, відомий блогер Богдан Беспалов розкрив імена декількох дівчат, які боротимуться за серце військового Олександра (Терена) Будько.
Про це інфлюенсер повідомив у своєму телеграм-каналі.
Учасниці нового сезону "Холостяк"
За інформацією блогера, у новому сезоні візьме участь журналістка на ім'я Світлана. Дівчина була заміжня, однак її чоловік загинув на війні. Беспалов вважає, що у неї ї всі шанси дійти до фіналу.
Окрім того, за серце Терена боротиметься TikTok-блогерка Анастасія Анісімова. Дівчину підозрюють у тому, що вона заробляє незаконними способами.
Блогер стверджує, що у "Холостяк 13" візьме також участь юристка Юлія Шкурлей. Її тато — військовий десантник, а тому дівчина з власного досвіду розуміє, як будувати родину з чоловіком із ЗСУ. Беспалов зазначає, що вона не сподобалася Терену і залишила шоу у першому ж випуску.
Нагадаємо, хто буде головною психологинею в новому сезоні "Холостяка". А також серед учасниць опинилась подруга скандальної художниці Соні Морозюк.
Читайте Новини.LIVE!