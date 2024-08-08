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Відомий блогер розкрив імена декількох дівчат, які взяли участь у "Холостяку"

8 серпня 2024 15:36
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Беспалов назвав імена учасниць "Холостяка"
Герой шоу "Холостяк 13" Олександр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Вже за декілька місяців стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Поки тривають зйомки, відомий блогер Богдан Беспалов розкрив імена декількох дівчат, які боротимуться за серце військового Олександра (Терена) Будько.

Про це інфлюенсер повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Учасниці нового сезону "Холостяк"

За інформацією блогера, у новому сезоні візьме участь журналістка на ім'я Світлана. Дівчина була заміжня, однак її чоловік загинув на війні. Беспалов вважає, що у неї ї всі шанси дійти до фіналу. 

Героїні шоу "Холостяк"
Учасниця "Холостяка" Світлана. Фото: Telegram

Окрім того, за серце Терена боротиметься TikTok-блогерка Анастасія Анісімова. Дівчину підозрюють у тому, що вона заробляє незаконними способами.

Дівчата у "Холостяку"
Учасниця "Холостяка" Анастасія Анісімова. Фото: Telegram

Блогер стверджує, що у "Холостяк 13" візьме також участь юристка Юлія Шкурлей. Її тато — військовий десантник, а тому дівчина з власного досвіду розуміє, як будувати родину з чоловіком із ЗСУ. Беспалов зазначає, що вона не сподобалася Терену і залишила шоу у першому ж випуску.

Учасниці "Холостяка"
Учасниця "Холостяка" Юлія Шкурлей. Фото: Telegram

Нагадаємо, хто буде головною психологинею в новому сезоні "Холостяка". А також серед учасниць опинилась подруга скандальної художниці Соні Морозюк. 

шоу Холостяк українські зірки Богдан Беспалов телеканал "СТБ" Олександр "Терен" Будько

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