Гарік Корогодський розсекретив, чому його син не позбувся громадянства Росії — відео

Український бізнесмен Гарік Корогодський. Фото: instagram/garikkorogodski

Український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський розповів про свого сина. Він має російське громадянство від народження і не може його позбутися.

Він розповів подробиці в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

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Син Гаріка Корогодського має російське громадянство від народження. Щоб скасувати його, потрібно поїхати до РФ та відновити паспорт. Це неможливо з очевидних причин, тому шоумен робить все можливе, аби нарешті змінити громадянство сина.

"Російського громадянства позбутися сьогодні надто складно, майже неможливо. Щоб його позбутися, потрібен російський паспорт, його немає, бо він його не оновлював від 15 років. Громадянство не можна просто спалити, особливо коли паспорта немає. Для того, щоб сьогодні позбутися цього російського громадянства, потрібно, як кажуть юристи, на один день заїхати до Москви, оновити паспорт. Вони гарантують, що він виїде, але хто їх слухає, скільки коштують ці гаранти та ніхто не збирається туди їхати. Ми шукаємо будь-які шляхи позбутися російського громадянства", — поділився бізнесмен.

Гарік Корогодський з сином. Фото: instagram.com/garikkorogodski

Нагадаємо, Гарік Корогодський хоче балотуватись на посаду мера Києва. Також блогер Богдан Беспалов розсекретив імена дівчат з нового сезону "Холостяка".