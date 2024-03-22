Скандальный Канье Вест подарил жене роскошный Porsche

Американский рэпер Канье Вест со своей женой архитектором Бьянкой Цензори. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Вест подарил своей жене люксовое авто. Бьянка Цензори села за руль новенького Porsche белого цвета и была очень счастлива.

Видео выложили в соцсети X.

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В сети появилось видео, на котором жена рэпера Канье Веста Бьянка Цензори выбирает себе автомобиль. Ей понравился белый Porsche.

Ye buy a brand new Porsche to his wife Bianca ❤️ pic.twitter.com/zf40VmEBmp Опубликовано Donda Times (@dondatimes) 21 марта 2024

Муж сразу решил приобрести подарок и пара отправилась подписывать документы. В этот момент девушка уселась на колени Веста, пока он решал вопрос.

Бьянка, как всегда, была обнажена. Она надела прозрачное телесное боди без бюстгалтера, минишорты от Prada и белые туфли. Девушка была очень счастлива, когда села за руль своего нового автомобиля.

Звездная пара шокирует публику уже почти год. Сразу после женитьбы Бьянка начала обнажаться, впрочем, каждый раз устанавливает новые рекорды с эпатажу. Сплетничают, что именно муж заставляет ее раздеваться на людях. Ее родители и друзья возмущены поведением девушки и требуют прекратить.

Ye & Bianca today in LA pic.twitter.com/KR4x11A5dq Опубликовано Donda Times (@dondatimes) 19 марта 2024

Напомним, Бьянка забыла, как правильно носить колготы и зачем нужно нижнее белье. Также мы рассказывали, кому мстит Канье Вест, когда обнажает жену.