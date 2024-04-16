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Похудевший и стильный — Джонни Депп удивил сменой имиджа

16 апреля 2024 10:52
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Похудевший и стильный — Джонни Депп удивил изменением имиджа
Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер Джонни Депп появился на премьере "Жанна Дюбарри" в Лондоне. Он подстригся и сильно похудел.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее Депп, которому в июне исполнится 61 год, был замечен на съемках в Италии, после чего поклонники начали обсуждать его внешний вид. Актер сейчас работает как режиссер над новой картиной о художнике Амедео Модильяни вместе со своим другом Аль Пачино. На премьере актер появился в костюме Dior.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам инсайдеров, жизнь актера в последнее время действительно изменилась: "Он жил в Великобритании, редактируя "Моди" и вел "более чистый" образ жизни, чем это иногда было в прошлом".

Он также прокомментировал свое "возвращение" в индустрию после скандала с бывшей супругой Эмбер Херд: "Я ниоткуда не вернулся. Я никуда не уходил".

Два года назад в мае общественность обсуждала громкий процесс между Эмбером Херд и ее бывшим супругом Джонни Деппом. Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в деле о клевете против Деппа, которого она обвинила в домашнем насилии, и обязал ее выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов.

Актриса не согласилась с приговором и неоднократно подавала апелляцию. В соцсетях Эмбер Херд написала, что "разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин", поскольку это "отрицает идею о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно". Она также отмечала, что именно популярность Деппа и поддержка его фанатов помогли ему привлечь присяжных и выиграть суд. Сама она жаловалась на травлю со стороны его поклонников во время суда.

Напомним, супруга звезды "Бората" нашла адвоката по разводам.

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