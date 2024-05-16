Олег Скрипка рассказал, почему создал клип "Отец наш Бандера" - причины

Фронтмен группы "Воплі Водоплясова" Олег Скрипка. Фото: Новини.LIVE

Украинский рок-музыкант Олег Скрипка рассказал, почему решил создать клип на песню о Степане Бандере. Для него важно реабилитировать национальных героев.

Эксклюзивно рассказал в эфире Новини.LIVE.

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Скрипка рассказал, как возникла идея клипа "Батько наш Бандера"

Певец Олег Скрипка неделю назад выпустил клип "Батько наш Бандера". Его полностью создал искусственный интеллект. Однако уникальность видео в предвидении. Артист решил показать, как, по его мнению, должна закончиться война в Украине.

"Я как-то задумался о пантеоне украинских героев. Я понял, что по каждому нашему национальному герою поработала московская пропаганда. К сожалению, общество и государство не сделали реабилитацию наших героев, а мы нуждаемся в этом. Ведь, например, до сих пор в Польше за песню "Батько наш Бандера" можно получить до 8 лет", — объяснил свою мотивацию на создание клипа артист.

В клипе мы видим историю украинского народа и нападение РФ на нашу территорию. Кроме того, российские нарративы ярко изображены в карикатурных скетчах. В финале — украинские войска гордо маршируют по красной площади в Москве, которая горит.

Клип "Отец наш Бандера". Фото: скриншот

Напомним, Олег Скрипка рассказал, почему бы не хотел участвовать в Евровидении. Также певец решил отпраздновать юбилей на сцене — когда состоится концерт.