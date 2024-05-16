Олег Скрипка розповів, чому створив кліп "Батько наш Бандера" — причини

Фронтмен гурту "Воплі Водоплясова" Олег Скрипка. Фото: Новини.LIVE

Український рок-музикант Олег Скрипка розповів, чому вирішив створити кліп на пісню про Степана Бандеру. Для нього важливо реабілітувати національних героїв.

Екслюзивно розповів в етері Новини.LIVE.

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Скрипка розповів, як виникла ідея кліпу "Батько наш Бандера"

Співак Олег Скрипка тиждень тому випустив кліп "Батько наш Бандера". Його повністю створив штучний інтелект. Однак, унікальність відео у передбаченні. Артист вирішив показати, як на його думку, має закінчитися війна в Україні.

"Я якось замислився про пантеон українських героїв. Я зрозумів, що по кожному нашому національному герою попрацювала московська пропаганда. На жаль, суспільство і держава не зробили реабілітацію наших героїв, а ми потребуємо цього. Адже, наприклад, досі в Польщі за пісню "Батько наш — Бандера" можна отримати до 8 років", — пояснив свою мотивацію на створення кліпу артист.

У кліпі ми бачимо історію українського народу та напад РФ на території країни. Окрім того, російські наративи яскраво зображені у карикатурних скетчах. У фіналі — українські війська гордо марширують червоною площею у Москві, яка палає.

Кліп "Батько наш Бандера". Фото: скриншот

Нагадаємо, Олег Скрипка розповів, чому не хотів би брати участь у Євробаченні. Також співак вирішив відсвяткувати ювілей на сцені — коли відбудеться концерт.