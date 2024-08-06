Рианна шокировала золотой кожей на глянцевой обложке.

Американская певица Рианна. Фото: instagram/badgalriri

Популярная певица Рианна снялась в эпатажной фотосессии. Она искупалась в золоте, леопардовом принте и поплакала настоящими бриллиантами.

Фотографии опубликовало издание The Perfect Magazine.

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Американская звезда Рианна в очередной раз доказала, что готова на все ради идеальной работы в кадре. Певица позировала для The Perfect Magazine только в нижнем белье. Эпатажные снимки сделали в полностью золотом образе, даже кожу селебрити покрыли краской.

Певица Рианна снялась обнаженной. Фото: instagram/badgalriri

Однако это не единственное, чем поразила Рианна. Светская львица примеряла бриллианты и позировала с практически настоящим тигром. Стилисты и художники-постановщики создали абсолютно леопардовую композицию, в которой ярко эпатировала певица.

Рианна для The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri

Рианна позирует с тигром. Фото: instagram/badgalriri

Рианна плачет бриллиантами. Фото: instagram/badgalriri

Рианна на обложке The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri

Рианна в соблазнительной фотосессии для The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri

Рианна ошеломила леопардовым образом. Фото: instagram/badgalriri

Напомним, Рианна вдохновила фанатов откровенным образом школьницы. Также она вспомнила юные годы и разделась для эпатажной фотосессии.