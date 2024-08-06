Рианна шокировала золотой кожей на глянцевой обложке.

Искупалась в золоте и леопардовом меху — Рианна ошеломила соблазнительной фотосессией
Популярная певица Рианна снялась в эпатажной фотосессии. Она искупалась в золоте, леопардовом принте и поплакала настоящими бриллиантами.
Фотографии опубликовало издание The Perfect Magazine.
Рианна поразила эпатажными снимками для журнала The Perfect Magazine
Американская звезда Рианна в очередной раз доказала, что готова на все ради идеальной работы в кадре. Певица позировала для The Perfect Magazine только в нижнем белье. Эпатажные снимки сделали в полностью золотом образе, даже кожу селебрити покрыли краской.
Однако это не единственное, чем поразила Рианна. Светская львица примеряла бриллианты и позировала с практически настоящим тигром. Стилисты и художники-постановщики создали абсолютно леопардовую композицию, в которой ярко эпатировала певица.
Напомним, Рианна вдохновила фанатов откровенным образом школьницы. Также она вспомнила юные годы и разделась для эпатажной фотосессии.
Читайте Новини.LIVE!