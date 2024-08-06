Ріанна шокувала золотою шкірою на обкладинці глянцю — фото

Американська співачка Ріанна. Фото: instagram/badgalriri

Популярна співачка Ріанна знялась в епатажній фотосесії. Вона скупалась в золоті, леопардовому принті та поплакала справжніми діамантами.

Світлини опублікувало видання The Perfect Magazine.

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Ріанна вразила епатажними знімками для журналу The Perfect Magazine

Американська зірка Ріанна вкотре довела, що готова на все заради ідеальної роботи в кадрі. Співачка позувала для The Perfect Magazine лише у спідньому. Найепатажніші знімки зробили в повністю золотому образі, навіть шкіру селебріті покрили фарбою.

Співачка Ріанна знялась оголеною. Фото: instagram/badgalriri

Однак, це не єдине, чим вразила Ріанна. Світська левиця приміряла діаманти та позувала з практично справжнім тигром. Стилісти та художники-постановники створили абсолютно леопардову композицію, в якій яскраво епатувала співачка.

Ріанна для The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri

Ріанна позує з тигром. Фото: instagram/badgalriri

Ріанна плаче діамантами. Фото: instagram/badgalriri

Ріанна на обкладинці The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri

Ріанна у спокусливій фотосесії для The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri

Ріанна приголомшила леопардовим образом. Фото: instagram/badgalriri

Нагадаємо, Ріанна надихнула фанатів відвертим образом школярки. Також вона пригадала юні роки та роздяглась для епатажної фотосесії.