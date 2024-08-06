Ріанна шокувала золотою шкірою на обкладинці глянцю — фото

Скупалась у золоті та леопардовому хутрі — Ріанна приголомшила спокусливою фотосесією
Популярна співачка Ріанна знялась в епатажній фотосесії. Вона скупалась в золоті, леопардовому принті та поплакала справжніми діамантами.
Світлини опублікувало видання The Perfect Magazine.
Ріанна вразила епатажними знімками для журналу The Perfect Magazine
Американська зірка Ріанна вкотре довела, що готова на все заради ідеальної роботи в кадрі. Співачка позувала для The Perfect Magazine лише у спідньому. Найепатажніші знімки зробили в повністю золотому образі, навіть шкіру селебріті покрили фарбою.
Однак, це не єдине, чим вразила Ріанна. Світська левиця приміряла діаманти та позувала з практично справжнім тигром. Стилісти та художники-постановники створили абсолютно леопардову композицію, в якій яскраво епатувала співачка.
Нагадаємо, Ріанна надихнула фанатів відвертим образом школярки. Також вона пригадала юні роки та роздяглась для епатажної фотосесії.
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