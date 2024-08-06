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Скупалась у золоті та леопардовому хутрі — Ріанна приголомшила спокусливою фотосесією

6 серпня 2024 07:30
Антоніна Завадська - Редактор
Ріанна шокувала золотою шкірою на обкладинці глянцю — фото
Американська співачка Ріанна. Фото: instagram/badgalriri
Антоніна Завадська - Редактор

Популярна співачка Ріанна знялась в епатажній фотосесії. Вона скупалась в золоті, леопардовому принті та поплакала справжніми діамантами. 

Світлини опублікувало видання The Perfect Magazine.

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Ріанна вразила епатажними знімками для журналу The Perfect Magazine

Американська зірка Ріанна вкотре довела, що готова на все заради ідеальної роботи в кадрі. Співачка позувала для The Perfect Magazine лише у спідньому. Найепатажніші знімки зробили в повністю золотому образі, навіть шкіру селебріті покрили фарбою.

Американська співачка Ріанна знялась оголеною. Фото: instagram/badgalriri
Співачка Ріанна знялась оголеною. Фото: instagram/badgalriri

Однак, це не єдине, чим вразила Ріанна. Світська левиця приміряла діаманти та позувала з практично справжнім тигром. Стилісти та художники-постановники створили абсолютно леопардову композицію, в якій яскраво епатувала співачка. 

Ріанна для The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна для The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна позує з тигром. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна позує з тигром. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна плаче діамантами. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна плаче діамантами. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна на обкладинці The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна на обкладинці The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна у спокусливій фотосесії для The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна у спокусливій фотосесії для The Perfect Magazine. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна приголомшила леопардовим образом. Фото: instagram/badgalriri
Ріанна приголомшила леопардовим образом. Фото: instagram/badgalriri

Нагадаємо, Ріанна надихнула фанатів відвертим образом школярки. Також вона пригадала юні роки та роздяглась для епатажної фотосесії.

США Ріанна закордонні зірки співачка фотосесія

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