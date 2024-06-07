Слава Демин общается с сыном о ЛГБТ— какая позиция у тинейджера

Слава Демин рассказывает сыну о ЛГБТ-сообществе — что украинцы пишут в комментариях
В июне во многих странах мира проходят разные мероприятия в поддержку ЛГБТК+ сообщества. В этом году представители украинского шоу-бизнеса активно поддерживают тех, у кого интимные предпочтения отличаются от традиционных. Относительно квир сообщества высказался и шоумен, радиоведущий Слава Демин.
Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.
Слава Демин о ЛГБТК+ сообществе
По словам 39-летнего шоумена, он ровно относится к представителям ЛГБТ+ сообщества. Демин отмечает, какое он имеет право запрещать другим людям жить как им хочется. Тем более что это не противоречит уголовному кодексу.
Упомянул Слава и своего 13-летнего сына Владислава. С ним шоумен не стесняется обсуждать подобные вопросы.
"Он говорит, что ему не важно какой ориентации человек. И если кто-то из его друзей будет представителем/представительницей ЛГБТ+, то на их общение это никак не повлияет, а ему продолжат нравиться девушки. Главное, чтобы в середине этот человек не был гнила. И здесь я его поддерживаю на 100%", — написал Демин и отметил, что некоторые негативные комментарии будет удалять.
Реакция в соцсетях
Традиционно под публикациями на эту тематику мнения украинцев разделились. Некоторые поддержали позицию Демина. Но многие пользователи соцсетей выразили кардинально иное мнение на этот счет.
- Я не против существования ЛГБТ, пусть делают, что хотят, это их жизнь. Но я не хочу, чтобы это говорили детям, что это норма! Потому что это не так.
- Запрещаю пропаганду Содома и Гоморры.
- Библия против.
- Существуют законы государственные, которые нельзя нарушать, ибо будет наказание, аналогично законам Божиим, которые противоречат однополым бракам. За которые тоже будет наказание.
Одна из подписчиц или посетительниц профиля Демина в Instagram прямо спросила — как шоумен отреагирует, если Влад будет квиром.
"В моем отношении к нему ничего не изменится и лечить я его точно не поведу", — подытожил Демин.
Напомним, ранее мы писали, что английская актриса Джессика Мэдсен, играющая роль Криссиды Каупер в сериале "Бриджертоны", влюблена в женщину. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова встала на защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества.
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