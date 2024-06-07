Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Слава Демин рассказывает сыну о ЛГБТ-сообществе — что украинцы пишут в комментариях arrow

Слава Демин рассказывает сыну о ЛГБТ-сообществе — что украинцы пишут в комментариях

7 июня 2024 18:30
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Слава Демин общается с сыном о ЛГБТ— какая позиция у тинейджера
Шоумен, радиоведущий Слава Демин с сыном. Фото: Instagram/slavademin_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В июне во многих странах мира проходят разные мероприятия в поддержку ЛГБТК+ сообщества. В этом году представители украинского шоу-бизнеса активно поддерживают тех, у кого интимные предпочтения отличаются от традиционных. Относительно квир сообщества высказался и шоумен, радиоведущий Слава Демин.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

Читайте также:

Слава Демин о ЛГБТК+ сообществе

По словам 39-летнего шоумена, он ровно относится к представителям ЛГБТ+ сообщества. Демин отмечает, какое он имеет право запрещать другим людям жить как им хочется. Тем более что это не противоречит уголовному кодексу.

Упомянул Слава и своего 13-летнего сына Владислава. С ним шоумен не стесняется обсуждать подобные вопросы.

"Он говорит, что ему не важно какой ориентации человек. И если кто-то из его друзей будет представителем/представительницей ЛГБТ+, то на их общение это никак не повлияет, а ему продолжат нравиться девушки. Главное, чтобы в середине этот человек не был гнила. И здесь я его поддерживаю на 100%", — написал Демин и отметил, что некоторые негативные комментарии будет удалять.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vlad Domin (@vladdomin)

Реакция в соцсетях

Традиционно под публикациями на эту тематику мнения украинцев разделились. Некоторые поддержали позицию Демина. Но многие пользователи соцсетей выразили кардинально иное мнение на этот счет.

  • Я не против существования ЛГБТ, пусть делают, что хотят, это их жизнь. Но я не хочу, чтобы это говорили детям, что это норма! Потому что это не так.
  • Запрещаю пропаганду Содома и Гоморры.
  • Библия против.
  • Существуют законы государственные, которые нельзя нарушать, ибо будет наказание, аналогично законам Божиим, которые противоречат однополым бракам. За которые тоже будет наказание.

Одна из подписчиц или посетительниц профиля Демина в Instagram прямо спросила — как шоумен отреагирует, если Влад будет квиром.

"В моем отношении к нему ничего не изменится и лечить я его точно не поведу", — подытожил Демин.

Реакция Демина на вопросы
Ответ Славы Демина на вопрос о сыне. Скриншот: Instagram/slavademin_official

Напомним, ранее мы писали, что английская актриса Джессика Мэдсен, играющая роль Криссиды Каупер в сериале "Бриджертоны", влюблена в женщину. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова встала на защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества.

Слава Демин
соцсети
ЛГБТ
украинские звезды
дети

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина